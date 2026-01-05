Çin’i Latin Amerika’dan çıkarma hamlesi

Venezuela, 303 milyar varil ile dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 17’sine, 201 trilyon metreküplük doğalgaz rezerviyle ise küresel sıralamada sekizinci basamağa sahip bulunuyor. Bu miktar, ABD rezervlerinin altı katına karşılık geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede ayrıca 7 bin tona yakın altın, yaklaşık 1 milyon karat elmas ile geniş demir, bakır, nikel ve boksit yatakları yer alıyor. Lityumda ise henüz uluslararası standartlara göre açıklanmış kesin rezerv rakamı bulunmuyor. Venezuela’nın Latin Amerika Lityum Kuşağı’na komşu jeolojik yapısı nedeniyle yüksek bir potansiyel barındırdığı belirtiliyor. Ülke kritik madenler bakımından da stratejik bir konuma ulaşıyor.