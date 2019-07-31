Ekonomi Brent petrolün varili 65 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 65 doları aştı

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 65,43 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarının düşmesi ve ABD Merkez Bankasının faizlerde indirime gideceği beklentisinin petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Haber Merkezi AA
ABD'de ticari ham petrol stokları geriledi.
ABD'de ticari ham petrol stokları geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 65,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,42 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon azalışla 443 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarının düşmesi ve ABD Merkez Bankasının faizlerde indirime gideceği beklentisinin petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,54 ile 65,63 dolar aralığının direnç, 65,06 ile 65,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Dolardaki düşüş sürüyor: İşte son seviye
EKONOMİ
Dolardaki düşüş sürüyor: İşte son seviye

Konut faizlerinde yüzde 1 beklentisi
EKONOMİ
Konut faizlerinde yüzde 1 beklentisi

Trump'tan Çin'e uyarı: Geciktirme!
EKONOMİ
Trump'tan Çin'e uyarı: Geciktirme!
Enflasyon hedefi düştü

Enflasyon hedefi düştü

​TCMB Başkanı Murat Uysal 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Faciaya neden oluyordu

Faciaya neden oluyordu

​Yasak yola giren kamyonet, ağaca çarparak durabildi.
Sen kullandeyince olanlar oldu

'Sen kullan'
deyince olanlar oldu

​Alıcı kılığına giren hırsız test ettiği aracı çaldı.
Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
Büyük artış var

Büyük artış var

Kişi başı ortalama harcama 625 dolar oldu.
'Bitti'<br> tabelasını astılar

'Bitti'
tabelasını astılar

Satıcılarda az sayıda hayvan kaldı.

Otobüse bombalı<br>saldırıda 32 kişi öldü

Otobüse bombalı
saldırıda 32 kişi öldü

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Hızla düşüyor

Hızla düşüyor

Son olarak 4 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

12 bin<br>personel alacak

12 bin
personel alacak

Bakanlığa ait ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Polisten<br> pitbull önlemi

Polisten
pitbull önlemi

Şatoya veteriner ile giren polis hepsini yakaladı.
Mevziler imha edildi

Mevziler imha edildi

​Pençe Harekatı ile PKK'ya ağır darbe vuruluyor.
Bakan<br>teklifini revize etti

Bakan
teklifini revize etti

​200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi.
4 il için yeni uyarı

4 il için yeni uyarı

​Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.