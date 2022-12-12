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DÜNYA EKONOMİSİ

Brüksel Havalimanı'nda grev: Uçuşlar iptal ediliyor

Brüksel Havalimanı'nda, enerji fiyatlarının artması ve hayat pahalılığı sebebiyle ülke genelinde gerçekleştirilecek olan grevin sebebiyet vereceği aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla 16 Aralık'ta uçuşların yüzde 70'i iptal edilecek.

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Haber Merkezi AA
Brüksel Havalimanında grev: Uçuşlar iptal ediliyor
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Belçika'daki çeşitli işçi sendikaları, hayat pahalılığına karşı ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle 16 Aralık'ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.

Kamu sektörü, eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da katılması öngörülen grevin, ülke genelinde işletmeleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Sendikalar, çalışanların ücret müzakereleriyle alım güçlerinin artırılması ve enerji ürünlerine tavan fiyat getirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor.

Brüksel Havalimanı da grev nedeniyle yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek üzere çeşitli tedbirler uygulamaya koyacak.

Havalimanının güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının önemli bir kısmının greve katılmasını bekliyor.

Bu nedenle aksaklıkların önüne geçilmesi için Brüksel Havalimanı, hava yolu şirketlerinden günlük uçuş kapasitelerini yüzde 70 azaltmalarını istedi.

Bu çerçevede, 16 Aralık'ta Brüksel'den uçuşu olan yolcular seferin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili firmaları tarafından bilgilendirilecek.

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