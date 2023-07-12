BtcTurk'ten hisse alım-satım platformu

BtcTurk kullanıcıları, ‘BtcTurk Hisse’ uygulamasıyla Borsa İstanbul’da işlem yapabilecek, hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez kriptopara dünyasına ve geleneksel sermaye piyasası araçlarına yönelik bütün finansal hizmetlere, başka aracı kurumlarda olmayan yeniliklerle BtcTurk çatısı altında ulaşılabilecek. Ayrıca hafta sonunda borsa kapalıyken hisse senedi takası yapılabilecek.