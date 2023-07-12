BtcTurk'ten hisse alım-satım platformu hayata geçiyor.
BtcTurk kullanıcıları, ‘BtcTurk Hisse’ uygulamasıyla Borsa İstanbul’da işlem yapabilecek, hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez kriptopara dünyasına ve geleneksel sermaye piyasası araçlarına yönelik bütün finansal hizmetlere, başka aracı kurumlarda olmayan yeniliklerle BtcTurk çatısı altında ulaşılabilecek. Ayrıca hafta sonunda borsa kapalıyken hisse senedi takası yapılabilecek.
5 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI
BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, “BtcTurk, 10’uncu yılında güven ve istikrarla geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor” dedi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ise, şunları söyledi: “BtcTurk, bugün 5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Ülkemizin örnek kuruluşlarından biri pozisyonundayız.”