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Ekonomi

BtcTurk'ten hisse alım-satım platformu

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise dördüncü Bitcoin alım satım platformu olan BtcTurk, BtcTurk Hisse uygulamasını hayata geçiriyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
BtcTurk'ten hisse alım-satım platformu hayata geçiyor.

BtcTurk'ten hisse alım-satım platformu hayata geçiyor.

BtcTurk kullanıcıları, ‘BtcTurk Hisse’ uygulamasıyla Borsa İstanbul’da işlem yapabilecek, hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez kriptopara dünyasına ve geleneksel sermaye piyasası araçlarına yönelik bütün finansal hizmetlere, başka aracı kurumlarda olmayan yeniliklerle BtcTurk çatısı altında ulaşılabilecek. Ayrıca hafta sonunda borsa kapalıyken hisse senedi takası yapılabilecek.

5 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, “BtcTurk, 10’uncu yılında güven ve istikrarla geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor” dedi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ise, şunları söyledi: “BtcTurk, bugün 5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Ülkemizin örnek kuruluşlarından biri pozisyonundayız.”



#BtcTurk
#Dijital Platform
#Alım
#Satım
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