Bu canlılığı korumalıyız

Trabzon.
Tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en dikkat çeken şehirleri arasında olan Trabzon’a, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Trabzon Havalimanı 2023 yılının ilk 8 ayında Türkiye’de en çok kullanılan havalimanları arasında sekizinci sırada yer aldı. Havalimanı kayıtlarına göre 2022’nin ilk 8 ayında 2 milyon 245 bin 51 kişiyi ağırlayan kenti 2023’ün ilk 8 ayında da 2 milyon 513 bin 164 kişi ziyaret etti. Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Trabzon’a yönelen turizm, birçok sektörü domine ediyor.
ŞEHRİN İMAJINI ZEDELİYORLAR
Turizm, şehir ekonomisi için bacasız fabrika haline geldi. Ancak Trabzon esnafı, son dönemde türeyen fırsatçılardan şikayetçi. Fırsatçı esnafların şehrin imajını zedeleyip turistleri kaçırdığını belirten Trabzonlular, sıkı denetim yapılmasını istiyor. Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, şehir tarafından asla kabul edilmeyen ve çok azınlıkta olan kesimin yakışıksız davranışlarının kentin turizmini baltalayamayacağını söyledi. Koç, “Özellikle Orta Doğu’dan gelen misafirlerimizi kültürel değerlerimizle baştacı etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Sıkı denetim istiyoruz
Trabzon esnafı turizmin kent ekonomisine katkısı ve önemini Yeni Şafak’a değerlendirdi.
Turizm Zabıtası geliyor
Trabzon’da fahiş fiyat uygulayıp turistleri kaçıran fırsatçılara karşı bir dizi önlemler alınacağı öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmamak için “Turizm Zabıtası” kuruyor. Uygulama yakında hayata geçirilecek.