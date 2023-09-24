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Ekonomi

Bu canlılığı korumalıyız

Coğrafyası ve kültürüyle özellikle Körfez’den gelen turistlerin gözdesi olan Trabzon için tehlike çanları çalıyor. Kuveytli bir turistin ırkçı saldırıya uğraması tedirginliğe yol açarken esnaf şehrin imajını bozmaya çalışan fırsatçılardan da şikayetçi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tehlikeyi görerek “Turizm Zabıtası” uygulamasını hayata geçiriyor.

Yusuf Özdemir
04:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzon.

Trabzon.

Tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en dikkat çeken şehirleri arasında olan Trabzon’a, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Trabzon Havalimanı 2023 yılının ilk 8 ayında Türkiye’de en çok kullanılan havalimanları arasında sekizinci sırada yer aldı. Havalimanı kayıtlarına göre 2022’nin ilk 8 ayında 2 milyon 245 bin 51 kişiyi ağırlayan kenti 2023’ün ilk 8 ayında da 2 milyon 513 bin 164 kişi ziyaret etti. Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Trabzon’a yönelen turizm, birçok sektörü domine ediyor.

Vehbi Koç

ŞEHRİN İMAJINI ZEDELİYORLAR

Turizm, şehir ekonomisi için bacasız fabrika haline geldi. Ancak Trabzon esnafı, son dönemde türeyen fırsatçılardan şikayetçi. Fırsatçı esnafların şehrin imajını zedeleyip turistleri kaçırdığını belirten Trabzonlular, sıkı denetim yapılmasını istiyor. Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, şehir tarafından asla kabul edilmeyen ve çok azınlıkta olan kesimin yakışıksız davranışlarının kentin turizmini baltalayamayacağını söyledi. Koç, “Özellikle Orta Doğu’dan gelen misafirlerimizi kültürel değerlerimizle baştacı etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sıkı denetim istiyoruz

Trabzon esnafı turizmin kent ekonomisine katkısı ve önemini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Serdar Yılmaz:
Trabzon turizmde adeta Antalya’ya döndü. Turizm sayesinde geçen yıl Trabzon tarihinin en büyük ticaretini yaptı. Gece yarılarına kadar satışlarımız devam etti. Ancak bu durumu fırsata çevirenler, bir aileye 26 bin lira yemek hesabı çıkaranlar oldu. Bu da bu yıl işlerimizi düşürdü. Yetkili kurumların sıkı denetim yapmasını istiyoruz. Biz ırk ayrımı yapmıyor, tüm turistlerin şehrimize gelmesini istiyoruz.
Atilla Uz:
25 yıllık esnafım. Özellikle Arap turistlerin ekonomimize katkısı yüksek. Her kasadan bir çürük elma çıkar. Bazı açgözlüler yüzünden turistlerin gözünde imajımız zedelendi.
Serdar Bekar:
Üçüncü kuşak saatçiyim. Turizm yoğunluğundan memnunuz. Turizmde yakaladığımız canlılığı korumalıyız. Tek sorunumuz, daha dün şehre gelip kısa yoldan köşeyi dönmek isteyen kötü niyetli insanların şehrimizin imajına zarar vermesi. Bunun için de kurumlarımız sıkı denetim yapmalı.
Murat Akbaba
: 20 yıldır Trabzon’da esnaflık yapıyorum. Turizmin katkısı muazzam. İsteriz ki daha fazla turist gelsin. Ancak bazı fırsatçılar yüzünden münferit olaylar yaşanabiliyor. Fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılmalı.

Turizm Zabıtası geliyor

Trabzon’da fahiş fiyat uygulayıp turistleri kaçıran fırsatçılara karşı bir dizi önlemler alınacağı öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmamak için “Turizm Zabıtası” kuruyor. Uygulama yakında hayata geçirilecek.



#Trabzon
#Esnaf
#İşletme
#Ekonomi
#Uzungöl
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