Bu canlılığı korumalıyız

Serdar Yılmaz:

Trabzon turizmde adeta Antalya’ya döndü. Turizm sayesinde geçen yıl Trabzon tarihinin en büyük ticaretini yaptı. Gece yarılarına kadar satışlarımız devam etti. Ancak bu durumu fırsata çevirenler, bir aileye 26 bin lira yemek hesabı çıkaranlar oldu. Bu da bu yıl işlerimizi düşürdü. Yetkili kurumların sıkı denetim yapmasını istiyoruz. Biz ırk ayrımı yapmıyor, tüm turistlerin şehrimize gelmesini istiyoruz.