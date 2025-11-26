Yeni Şafak
Bu kez hal çaresine bakalım: Sebze ve meyvede fiyatları düşürecek yasa geliyor



Nur Banu Aras

04:0026/11/2025, Çarşamba
26/11/2025, Çarşamba
Fotoğraf: Arşiv


Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen ‘Hal Kanunu’nda bu kez önemli ilerleme var. Yılbaşında Meclis’e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak. Yasa taslağı 4 önemli düzenleme getiriyor.

Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Yasa taslağının yılbaşında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.


GERÇEK DEĞERİ GİZLEYENE YAPTIRIM

Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi’ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.


ZİNCİR MARKETE %20 ÜRETİCİ KOTASI

Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20’sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.


DEVLET ÜCRETSİZ ARSA VERECEK

Yapılan çalışmaya göre, hal içerisinde üretici örgütlere yüzde 25 yer ayrılması da mümkün olacak. Üretici örgütleri eğer hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.


