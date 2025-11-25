ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan Aralık ayı toplantısı öncesinde, faiz indirimine yönelik piyasa beklentileri yeniden şekilleniyor. Daha önce düşük bir ihtimal olarak görülen faiz indirimi senaryosu, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki değerlendirmelerin ardından güç kazanarak ön plana çıktı.





Daly: 25 Baz Puanlık İndirim Seçeneğini Desteklerim





Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atlanta Fed Başkanı Mary Daly, Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyebileceğini belirtti. Mevcut ekonomik dengelere dikkat çeken Daly, işgücü piyasasındaki ani bir bozulmanın yönetilmesinin, enflasyonda yaşanabilecek olası bir sıçramayı kontrol etmekten daha zorlu bir süreç olacağını vurguladı.





Daly, piyasanın durumuna dair, "İşgücü piyasası mevcut durumda kırılgan görünüyor" ifadesini kullandı. Ayrıca Fed’in, işsizlik oranını yükseltmeden yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşabileceğine inandığını dile getirdi.





Waller: İş Piyasası Zayıflamaya Devam Ediyor





Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da işgücü piyasasındaki zayıf görünümün, Aralık ayında çeyrek puanlık bir indirimi makul kıldığını savundu. Hükümet kapanması nedeniyle yaşanabilecek veri gecikmelerinin Ocak ayı toplantısını daha karmaşık hale getirebileceğini belirten Waller, mevcut verilerin işaret ettiği tabloyu şu sözlerle aktardı:





"Özel sektör ve anekdot verilerinin çoğu, durumun değişmediğini gösteriyor. İş piyasası zayıf ve zayıflamaya devam ediyor."





Enflasyonun yavaşlama eğiliminde olduğunu vurgulayan Waller, gelecek döneme dair projeksiyonunu ise, "Ocak ayında veri seli gelecek. Eğer tablo değişmezse indirime devam edilebilir; ancak enflasyon veya istihdamda ani bir toparlanma, daha fazla indirimi zorlaştırabilir" şeklinde özetledi.





Veri Revizyonu Beklentisi





İstihdam verilerine ilişkin teknik detaylara da değinen Waller, Eylül ayında açıklanan 119 bin kişilik istihdam artışının büyük ihtimalle aşağı yönlü revize edileceğini öngördü. İlgili dönemde işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,4 seviyesine yükselmişti.





Her iki yetkilinin benzer mesajlar içeren bu açıklamaları, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitme olasılığını artıran en önemli işaretler olarak kaydedildi.







