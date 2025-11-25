Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yine büyüme kaydedemedi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Böylece Destatis, 30 Ekim’de öncü verilerle açıkladığı yüzde sıfır büyümeyi teyit etti.

Ayrıca, üçüncü çeyrekteki durgunluğun ardından Alman ekonomisi, "GSYH'de üst üste iki çeyrek küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu.

Alman ekonomisi küçülüyor

Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü. Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarından geldi. İhracat ise gerileyerek büyümeyi yavaşlattı. Başta makine, alet ve araçlar olmak üzere ekipman yatırımları önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, inşaat yatırımları da yüzde 0,5 azaldı.

Özel tüketim de 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez, yüzde 0,3 daraldı. Kamu harcamaları ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Destatis Başkanı Ruth Brand, "Zayıf ihracat, üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Ancak yatırımlar hafif bir artış gösterdi.” ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisinde toparlanma beklenmiyor

Öte yandan, yılın dördüncü çeyreğinde de zayıf siparişler nedeniyle Alman ekonomisinde toparlanma beklenmiyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) dün açıkladığı anket sonuçlarına göre, İş Ortamı Güven Endeksi, ekimdeki 88,4 puandan kasımda beklenmedik bir şekilde 88,1 puana düştü.

Ifo açıklamasında, Alman şirketlerin ihracat beklentilerinin düştüğü ve uluslararası rekabet gücünün zarar gördüğü belirtildi.

Almanya'nın yaşlanan nüfusu ekomiye nasıl bir baskı oluşturuyor?

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, hızla yaşlanan nüfus yapısı nedeniyle ciddi ekonomik baskılarla karşı karşıya. Ülkede 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının her yıl artması, hem sosyal güvenlik sistemini hem de iş gücü piyasasını önemli ölçüde zorluyor.

Uzmanlara göre en büyük sorunların başında emekli maaşları ve sosyal güvenlik fonlarının sürdürülebilirliği geliyor.

Çalışabilir nüfus azalırken, emekli sayısındaki artış nedeniyle sistem üzerinde “bir çalışan neredeyse bir emekliyi finanse eder” seviyesine yaklaşan bir yük oluşmuş durumda. Bu durum, devlet bütçesinde emekli maaşlarına ayrılan payın her yıl yükselmesine yol açıyor.

Yaşlanan nüfusun etkilediği bir diğer alan ise sağlık ve bakım hizmetleri. Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerini daha yoğun kullanması nedeniyle hem sağlık harcamaları hem de bakım evi ve evde bakım maliyetleri hızla artıyor. Bu artış, sigorta kurumlarının ve devletin üzerindeki ekonomik baskıyı daha da büyütüyor.

Demografik değişim, Almanya’nın iş gücü piyasasında da ciddi açıklar yaratıyor. Genç çalışan sayısının azalması, sanayi, teknoloji ve sağlık gibi kritik sektörlerde eleman sıkıntısı doğururken, ülkeyi dışarıdan iş gücü göçüne daha bağımlı hâle getiriyor.

Genç çalışanlara vergi yükü artıyor

Ekonomistler, yaşlanan nüfusun Almanya’nın ekonomik büyüme hızını da düşürdüğünü belirtiyor. Azalan tüketim, düşük verimlilik ve daralan iş gücü nedeniyle ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelinde gerileme yaşandığı ifade ediliyor. Artan sosyal harcamalar ise genç çalışanların vergi ve prim yükünü artırıyor.

Hükümet, bu eğilimin ekonomide yaratacağı baskıyı azaltmak için emeklilik yaşını yükseltme, göçmen iş gücü kabulünü artırma ve doğum oranlarını teşvik etme gibi çeşitli politikalar üzerinde çalışıyor.







