Buğdayda verimli hasat

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün mayıs ayı bülteninde buğday üretimine ilişkin gelişmeler ve tahminlere yer verildi. 2021-2022 üretim sezonunda küresel buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 1’lik artışla 781 milyon ton, tüketiminin de bir önceki yıla göre yüzde 1’lik artışla 778 milyon ton olacağı belirtiliyor. ABD Tarım Bakanlığı raporuna göre; Arjantin ve Pakistan için buğday üretiminde artış öngörülüyor. Ayrıca AB’nin buğday ihracatında azalış tahmin ediliyor.

STOK MİKTARI 3 MİLYON ARTACAK

AB’nin en büyük ihracatçıları, Fransa, Almanya, Romanya, Polonya ve Litvanya buğday ihracatının yüzde 80’ini oluşturuyor. Özellikle Fransa’nın buğday ihracatındaki yavaşlama nedeniyle, AB ihracatının 34 milyon ton olacağı öngörülüyor. 2022-2023 üretim sezonu için Avustralya’da hasat alanlarının daralması ve Fas’ta kuraklık nedeniyle üretimde azalma yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca Kanada’da ekilen alan ve verimin artışıyla geçen yıla göre üretimde önemli artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) Mayıs ayında bu yılın sezonu buğday üretimini bir önceki üretim sezonuna göre 7 milyon ton artırarak 781 milyon ton, tüketimi 7 milyon ton artırarak 778 milyon ton ve stok miktarını ise 3 milyon ton artırarak 282 milyon ton olacağını öngörülüyor.

HASATTA BEREKETLİ SEZON

Türkiye’de ise pandemide tarımın altyapısı sayesinde gıda arzında sorun yaşanmadı. İç Anadolu Bölgesi ekimlerinin çıkışlarda sorun görülmüyor. Mayıs ayında alınan yağışlarla birlikte verimli bir sezon geçirileceği tahmin ediliyor.

REKLAM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, buğday alanlarından pamuk alanlarına kısmen kayma olacağı öngörülüyor, sulu alanlarda buğday için sorun görülmüyor.

Akdeniz Bölgesi’nde ise hasada başlayan çiftçiler bu yazın bereketli bir sezon olmasını bekliyor.

YAĞIŞLARDAN DOLAYI GECİKMELİ EKİLDİ

Marmara Bölgesi’ndeki buğday çıkışlarında da sorun görülmezken, verimli bir sezon olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri, Karadeniz bölgesinde Tokat ilinde ekimler yağışların istenilen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle geç yapıldı.

EKMEKLİK ÇEŞİDİNDE YETERLİLİK YÜZDE 89

Türkiye’de 2021 yılı buğday ekimi 67,4 milyon dekar, toplam üretim 17,7 milyon ton. Ekim alanlarının 55,4 milyon dekarında 14,5 milyon ton ekmeklik buğday, 12 milyon dekarında 3,2 milyon ton makarnalık buğday üretildi. 2020-2021 pazarlama yılı yurtiçi buğday kullanımı 18,9 milyon ton olup yeterlilik derecesi ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda ise yüzde 259.

ÜLKE EKONOMİSİNE 700 MİLYON $ KATKI

Geçen yıl Türkiye’nin un ihracatı 3 milyon ton, makarna ihracatı 1,4 milyon ton, bulgur ihracatı 238 bin ton, irmik ihracatı 102 bin ton ve bisküvi ihracatı 566 bin ton olarak gerçekleşti. Geçen yıl 2,5 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık, 3,2 milyar dolarlık mamul madde ihracatı gerçekleştirilerek net 700 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. Bu yılın Ocak-Mart ayında mamul madde ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18’lik artışla 1,4 milyon ton, değerde ise yüzde 34’lük artışla 949 milyon dolara ulaştı.

DÜNYA Küresel buğday savaşı: Avrupa, Çin, Rusya ve Hindistan bilek güreşinde