Buğdayda ‘yağış’ bereketi

Kurak geçen sonbahar ve kış aylarından sonra baharda artan yağışlar, buğday verimliliği açısından Türkiye’nin yüzünü güldürdü. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) uyguladığı alım politikası ve teşvikler, çiftçilerin buğday ekimine yönelmesine katkıda bulundu. Ekim alanı oranında yüzde 5 artış yaşandı. Buğday unu üreticisi ve ihracatçısı durumunda olan Doruk Un’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, merakla beklenen hasat döneminde buğday tedariğinde önceki yıla göre yüzde 10 oranında verim artışına işaret etti. Erbap, pandemi, dünyanın tahıl ambarı iki ülke Rusya ve Ukrayna’nın savaşı ve iklim koşulları sebebiyle önümüzdeki süreçte ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariki’ olacağının altını çizdi.

TÜRKİYE KENDİNE YETEN BİR ÜLKE

2022 yılında yaklaşık 19,8 milyon ton buğday hasadı gerçekleştiğini vurgulayan Erbap, Türkiye’nin buğdayda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirtti. Özellikle bu yıl olduğu gibi TMO tarım desteklerini devam ettirirse buğday üretiminde önemli bir artış olacağına işaret eden Erbap, şu bilgileri verdi: “Tarım arazilerinin birleştirilmesi ve toplulaştırma yapılarak ekilmeyen alanlar tarıma kazandırılarak, verimlilik yatırımları yapılarak ve teknolojiye entegre edilerek mevcut üretim yüzde 60 oranında artırılabilir. Bu demek oluyor ki, ithal etmeden ihracat potansiyeline kavuşarak katma değerli bir ekonomi oluşturmak mümkün. Türkiye’de 2022 yılında 19,8 milyon ton buğday üretimi gerçekleşirken, 2023’te bu rakamın 22 milyon tonu aşması bekleniyor.”

YÜZDE 46 BÜYÜMEYLE 6 MİLYAR CİRO HEDEFİ

Gürsel Erbap, bu süreçte en doğru adımın ‘sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretim’ olduğunu ifade ederek, tarım ülkesi olan Türkiye’de ekim alanlarını ve verimliliği artıracak çalışmalara hız verdiklerini anlattı. 2022 yılını 4,1 milyar TL ciro ile kapattıklarını kaydeden Erbap, “Depo, üretim ve lojistik yatırımları ile 2023 yılında yüzde 46 büyüme ve 6 milyar TL ciro hedefliyoruz” dedi.







