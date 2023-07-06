Bulut pazarı hızlı büyüyecek

Perakende ve e-ticaret sektörüne yönelik sunduğu hizmetlerle teknoloji ihracatında da önemli bir rol oynayan firmanın Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, globalde 600 milyar dolara ulaşan bulut pazarının Türkiye’de 500 milyon dolarları gördüğünü ve bir iki sene içerisinde pazarın 1 milyar dolar seviyesine çıkacağını öngördüklerini belirtti. Gökhan Gençtürk, “Bulutistan olarak, 3 farklı bölgede 6 farklı veri merkezi üzerinden ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ mottosuyla bulut hizmetlerini müşterilerimize sunuyoruz. Dijitalleşmede en önemli unsurlardan biri de tüketiciye ait nitelikli veri” dedi.