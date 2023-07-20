Bunaltan sıcaklar klimaya talebi artırdı

Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar vatandaşları oldukça bunalttı. Sıcak havalardan korunmak isteyenler soluğu klima dükkanlarında aldı. Geçtiğimiz yıllara göre yaşanan sıcaklıklar nem oranıyla birlikte daha etkili olurken, vatandaşlar serinlemeyi klima ve vantilatörde arıyor. Yazın bitimine kadar klima ve vantilatör satışlarının daha da yükseleceği belirtiliyor.

YOĞUNLUK 2-3 AY DAHA SÜRER

Yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kavurucu havalar, klima satışlarında talep patlamasını da beraberinde getirdi. Türkiye’nin geçen yıl 1 milyonun üzerinde split klima ihracatı yaptığını söyleyen İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektörü değerlendirdi. Türkiye’nin özellikle klimada hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir konumda olduğunu belirten Şanal, “Geçen yıl 1 milyonunun üzerinde split klima ihracatı gerçekleştirdik. 2023’ün ilk 6 ayında ise geçen yılın ilk yarısına göre ihracatta yüzde 8’lik bir artış var. Bunaltıcı sıcaklar klimaya ve vantilatöre olan ilgiyi yükseltti. Şu anda talep patlaması yaşıyoruz. Bu tablo 2-3 ay daha sürecektir" diye konuştu.

İç pazarda da cirosal düzeyde büyüme gerçekleştiğini ifade eden Mehmet Şanal, geçen yılın ilk 6 ayına göre iç pazarda yüzde 15’lik bir büyümenin olduğunu dile getirdi.

VANTİLATÖRE DE İLGİ GÖSTERİLİYOR

Şanal, şunları kaydetti: “Bu sene yaz biraz geç geldi. Yurt içinde klima satışları artış gösterdi. Bunun yanında daha ekonomik olmasından dolayı vantilatöre de yüksek bir talep var. Ama vantilatör klimanın bir alternatifi değil. Genelde iki ürünün de alıcıları çok farklı. İnsanlar, tercihe göre vantilatöre veya klimaya yöneliyor. Bu da sektörü ciddi anlamda hareketlendirdi.”

Mehmet Hakkı Şanal

Deprem bölgesine 200 bin vantilatör

İSİB Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, deprem bölgesine AFAD üzerinden 200 binin üzerinde vantilatör gönderildiğini söyledi. Şanal, “Vantilatör, daha ekonomik ve tasarruflu. Kurulumu daha kolay bir araç. Taşınması da oldukça basit. Afet bölgesindeki çadırkentlerde, vatandaşlarımız bu sıcak havalarda vantilatör kullanıyor. Bu yüzden bölgede klimaya göre daha çok tercih ediliyor. Afetzede vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için 200 binden fazla vantilatör gönderildi” dedi.







