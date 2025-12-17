Bursa İstanbul'a doğru büyümeli

Yeni Şafak
04:0017/12/2025, Çarşamba
TİG Nilüfer Şubesi açıldı.
Tek İşim Gayrimenkul (TİG) Nilüfer Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan şube brokeri Sare Semiha Akbulut, Bursa’nın sanayi gücü ve stratejik konumuyla yoğun göç aldığını belirterek, kentin en büyük sorununun konut arzı olduğunu söyledi. Akbulut, Bursa’nın yalnızca batı yönünde değil, İstanbul istikametine doğru da dengeli şekilde büyümesi gerektiğini vurguladı.

HEDEFİMİZ 100 ŞUBEYE ULAŞMAK

Faiz oranlarının yüksekliğiyle birlikte gayrimenkul yatırımı yapmayan herkesin döviz, altın ve benzeri yatırımlara yöneldiğini ifade eden gayrimenkul danışmanı Akbulut, sektörde umudun faizlerin düşmesinde olduğuna dikkat çekti. TİG Türkiye Başkanı Mine Baş ise, "Hedefimiz 100 ofise ulaşmak. Şu anda 10 ofis açılışını gerçekleştirdik. Bütün ev hanımları benim gibi başarabilir" diye konuştu.




