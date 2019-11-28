Ekonomi Bütün parsellerde Türkiyenin hakkı var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütün parsellerde Türkiye’nin hakkı var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün parsellerde hakkı olduğunu söyledi. Tatar, “Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız istismar ediliyor. Yeni dünya düzeninde bu gerçeklerin kabulüne ihtiyacımız var. Aksi taktirde istikrarsızlık, dengesizlik olabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi dün İstanbul'da başladı. Bugün ve yarın devam edecek olan zirveye 90 ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Zirvesi'nin açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin fedakarlıkta dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu. Tatar, “Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak sahibi, bütün parselde evrensel yasalara göre hakları bulunuyor. Yeni dünya düzeninde barış ve istikrar için bizim bu gerçeklerin kabulüne ihtiyacımız var. Aksi taktirde istikrarsızlık dengesizlik olabilir" dedi.

KAYNAKLAR EŞİT BÖLÜNSÜN

Kıbrıs'ın kaynaklarının Güney ve Kuzey arasında eşit bölüşülmesi gerektiğini belirten Tatar, bu faaliyetleri birlikte organize etmek için Kıbrıslı Türklerin bir komitesinin olması gerektiğini de aktardı. Tatar’ın gündeminde Suriyeli mülteciler de vardı. Tatar, bu konu ile ilgili de şöyle konuştu: “Türkiye, bizim için de dünya için de önemli bir ülke. Mülteci meselesinde bunu tüm dünya gördü. Türkiye, 40 milyar dolar harcadı. Barış, istikrar ve sürdürülebilirlik isteniyorsa ülkelerin daha anlayışlı ve özenli olması gerekiyor. Büyük liderler, ülkeler, daha güçlüler daha anlayışlı olmalı ki daha adil bir dünyanın oluşmasına vesile olsun.” Tatar. Maraş’ta envanter çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı.

ZAPATERO: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜÇ

Jose Luis Rodriguez Zapatero

Zirvenin açılış konuşmacılarından bir diğer isim de eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero oldu. Zapatero, “Türkiye çok aktif ve güçlü bir oyuncu olduğunu mülteci krizinde oynadığı rolle gösterdi. Büyük güçlerin duruşu beni endişelendiriyor. Doğu ile Batı arasında bir dengenin olması gerek. Türkiye çok önemli bir güç. Doğu ile Batı'yı bir araya getirme kapasitesi çok yüksek. Türkiye, AB'de olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu. Türkiye'nin AB'ye güç katacağına inanıyorum. Türkiye'ye, Türk iş insanlarına tekrar tekrar Avrupa'ya yaklaşma çağrısı yapıyorum. Bu Avrupa için de çok önemli. Yeni bir düzen diyorsak, istikrar ve barış şart. Bu asla iş birliği yapılmadan olmaz. Yeni bir düzen için İspanya elinden geleni yapacaktır” şeklinde konuştu.

2,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

  • İsmail Gülle
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını aktardı. Bu yıl ortaya konulan temanın "insan odaklı değişimi" vurguladığına dikkati çeken Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “Küresel ticarette dijitalleşme ve lojistiğin yeni bir boyuta geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Çin'in başlatmış olduğu '1 Kuşak 1 Yol' projesi, Avrasya bölgesini ve bilhassa Türkiye'yi coğrafi anlamda küresel ticaretin en önemli odak noktalarından biri haline getiriyor. 2020 yılına doğru, küresel hacmi 1 trilyon dolara dayanan e-ticaret sektöründe İstanbul Yeni Havalimanı, sunduğu lojistik imkanlarla büyük bir konuma sahip olacak.”

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