Çalışan kadına online fıkıh

Araştırma kurumu Research and Methods’un raporuna göre, küresel çevrimiçi eğitim pazarının bu sene sonunda 389 milyar dolara; 2030 yılına kadar ise 564 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülkemizde ise 2030 yılına kadar sektörün 800 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Hızla gelişen sektör farklı alanlardaki ihtiyaçlara da cevap veriyor. Çalıştığı veya çocuğu olduğu için herhangi bir kursa gidemeyen kadınlar, online platformlar üzerinden dini eğitimler almaya başladı. Kadınlar istedikleri zaman dilimlerinde Zoom veya Telegram üzerinden Kur’an, tecvid, tefsir, fıkıh, siyer dersleri alarak temel İslami konuları öğreniyor. Son dönemde, kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu alandaki sistem şöyle işliyor: Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından dini paylaşımlar yapan hesaplar, takipçilerine ihtisas yaptıkları konuda online ders vereceklerini duyuruyor.





TELEGRAM VEYA WHATSAPP ÜZERİNDEN EĞİTİM

Mahremiyete de önem veren hesap sahipleri, takipçilerinden direkt mesaj üzerinden “kadın olduklarını” ispat için bir ses kaydı istiyor. Bundan sonrasında derslere başlayacak öğrencileri Telegram veya WhatsApp’ta oluşturduğu gruplara ekliyor. Örneğin, haftada 3 gün yapılan eğitimi kaçıranlar, sonradan da kaydı izleyebiliyor. İşin fiyatlandırma konusuna gelince, bazı hesap sahipleri bunlar için 200-300 TL gibi miktarlarda ücret alıyor. Bazı yerlerde saati 2 bin lirayı da buluyor. Öte yandan, alınan eğitime göre söz konusu rakamlar, paket program halinde 5 bin lirayı geçebiliyor. Bu işi profesyonel olarak yapan ve kazanç sağlayan kişilerin ortalama kazancının ayda 50 bin lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Ancak bu paralar da genellikle yardımlar için kullanılıyor. Eğitmenler, yaptıkları bağışlara dair dekontları da ortak gruplarda paylaşıyor.





DERSE KATILAMAZSAN KAYDINI TELEFONDAN İZLE

İhtiyacı olan veya verdiği hizmetten gelir elde etmek isteyenler de zaten bunu en başından katılımcılara bildiriyor. Söz konusu eğitim gruplarındaki katılımcı sayısı, onları bazılarında ise yüzleri bulabiliyor. Online üzerinden Kur’an dersi alan bir katılımcı, “Çalıştığım için hiçbir kursa gidemiyordum. Haftada iki kez 22.00-23.00 saatleri arasında online bağlandım. Grubumuzda 5-6 kadın vardı. Hocamız ödevler veriyordu. Sonrasında o ödevlerimizi sırayla okuyorduk. Benim için bu saatlerde ders imkanı bulmak çok büyük bir nimetti” dedi.



