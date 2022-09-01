Çalışarak %7,6 büyüdük

Türkiye, Aralık 2021 yılında devreye alınan Türkiye Ekonomi Modeli ile hızlı büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye Ekonomi Modeli ile yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.5’lik büyümeye imza atan Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin üzerinde yüzde 7,6 büyüme gösterdi. Ekonomistler, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 7.3 olmasını bekliyordu.

BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye yüzde 7.6’lık büyüme oranı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve zenginler ligi olarak bilinen G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırada yer aldı. OECD ülkeleri arasında ikinci çeyrekte ilk sırayı yüzde 8,3'lük büyüme ile Slovenya, ikinci sırayı da yüzde 7,6 ile Türkiye aldı. G20 ülkeleri arasında ise Türkiye, yüzde 11.8 büyüyen Suudi Arabistan’ın ardından ikinci oldu. Böylece Türkiye büyüme oranında ABD, Almanya, Japonya, Çin, İngiltere ve İspanya gibi birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakmayı başardı. Türkiye'nin üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini ise, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD Doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

REKLAM

EN BÜYÜK KATKI İMALAT SANAYİİNDEN

Yılın ikinci çeyreğinde büyümeye en büyük katkı imalat sanayii, ihracat, turizm ve finanstan geldi. Buna göre, GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, turizm ve lojistiğin yer aldığı hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

REKLAM

İHRACAT YÜZDE 16,4 YÜKSELDİ

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,4, ithalatı ise yüzde 5,8 yükseldi. İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 66,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 134,7 artış gösterdi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken 2022 ikinci çeyrekte yüzde 25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise bu dönemler itibarıyla yüzde 49,2’den yüzde 54’e çıktı. Öte yandan, ilk çeyrekte yüzde 7,3 olarak gerçekleşen büyüme yüzde 7,5 olarak revize edildi.

Moody’s büyüme tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Küresel Makro Görünüm 2022-23 raporunun ağustos sayısını yayımladı. Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e yükseltti. 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 4’ten yüzde 2’ye indirdi.

İhracatın katkısı 3,8 puan

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın, büyümeye 3,87 puan katkı verdiğini söyledi. Bakan Muş, sosyal medya hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye’nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, “İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun” diye konuştu.

REKLAM

HARCAMA YÜZDE 22,5 ARTTI

Bu dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 artış kaydetti.

Nureddin Nebati

İlk 6 ayda 900 bin kişiye ilave istihdam sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekominin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli performansının da üzerinde yüzde 7,6 büyüdüğüne dikkati çekti. Nebati, "Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük" ifadelerini kullandı.

KAZANIMLARIMIZ SÜRECEK

Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artışın, bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam ettiğini belirten Nebati, bu gelişmeyi üretim kapasitesinin artırılması açısından olumlu değerlendirdiklerini vurguladı.

REKLAM

Nebati, büyümedeki kuvvetli seyrin iş gücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu dönemde, geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alameti farikası; dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."

Yüzde 7,6 güven ve istikrarın eseri

İş dünyası yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7.6 büyümeyi olumlu karşıladı. İş dünyası temsilcilerinin görüşleri şöyle:

Şekib Avdagiç

Şekib Avdagiç (İTO Başkanı): Küresel ekonominin yavaşladığı bir süreçte Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7.6’lık büyüme istihdam, üretim ve ihracatımızın geleceği adına umut vericidir. Hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık bazda gerçekleşen bu büyüme, istikrarlı bir gelişim patikasında ilerlediğimizin de ispatıdır.

REKLAM

Mahmut Asmalı

BEKLENTİLER REVİZE EDİLİR

Mahmut Asmalı (MÜSİAD Genel Başkanı): Küresel ekonomideki olumsuzluğa rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 büyüme kaydetmiş olması oldukça değerli. Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz.

TEHDİT DİLİ ZARAR VERİYOR

Orhan Aydın (ASKON Genel Başkanı): Dünyanın en büyük ekonomilerinin daraldığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin yüzde 7.6 oranında büyümesi güven ve istikrarın bir eseridir. Kaotik ortamların ekonomilere olumsuz yansımaları ortadadır. Dünyada büyük sıkıntıların olduğu bir ortamda hükümetimiz özellikle ekonomide güven ortamını artırıcı tedbirleri sağlamaya çalışırken, bazı çevrelerin seçim propagandalarını güçlendirmek adına iş insanlarını tehdit etmesi ekonomimize zarar vermektedir.

REKLAM

YÜZDE 5’İ GEÇECEĞİZ

Nail Olpak (DEİK Başkanı): Dünya genelinde resesyon ihtimalinin telaffuz edildiği bir dönemde Türkiye’nin yüzde 7,6 büyüme göstermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Açıklanan bu olumlu veri, son iki çeyrekte küresel anlamda ivme kaybına rağmen 2022 yıllık büyüme hedefi olan yüzde 5’lik büyümenin yakalanabileceğini, hatta bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi gösteriyor.

EKONOMİ Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü