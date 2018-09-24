Ekonomi Çan-2 Termik Santrali yeniden üretime geçiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çan-2 Termik Santrali yeniden üretime geçiyor

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin Çanakkale'deki Çan-2 Termik Santrali'nde yeniden üretime geçileceği bildirildi. Kurulu gücü 340 megavat olan santralde, 18 Eylül'de yangın meydana gelmişti.

Haber Merkezi AA
Çan-2 Termik Santrali
Çan-2 Termik Santrali

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin Çanakkale'deki Çan-2 Termik Santrali'nde yeniden üretime geçileceği bildirildi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, santralin üretime hazır hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çan-2 Termik Santrali'nde gerçekleşen yangın sonrasında yapılan koordineli yoğun çalışma ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde santralin bugün yeniden üretime geçmesi planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Kurulu gücü 340 megavat olan santralde, 18 Eylül'de yangın meydana gelmişti.

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