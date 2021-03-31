Çarklar hızlandı

Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat iletken, esnek ve hafif bir malzeme olan grafenin Türkiye’de ilk seri üretim tesisi Ankara’da açıldı. Nanografi firmasının, İvedik OSB’de açılan tesisiyle birlikte Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna yükseldi. Tek atom kalınlığında 2 boyutlu bir nano malzeme olan ve nanoteknolojinin en kritik bileşenlerinden biri kabul edilen grafen sayesinde, daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek. Korozyon, ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler getirilebilecek. KOSGEB teknoyatırım programı kapsamında projelendirilen tesise 4,5 milyon lira destek sağlandı. Böylelikle kamu-özel işbirliği örneklerinden biri oldu.

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Mehmet Şeker

İYON BATARYALAR

Tesis, rekabetçi ürünlerin geliştirilmesine odaklanacak. Grafen sayesinde savunma sanayii, otomotiv ve havacılık gibi stratejik sektörler için yüksek nitelikli kaplama ürünleri de geliştiriliyor. Nanografi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı da Grafen Seri Üretim Tesisi’nin Türkiye’nin ilk, bölgenin ise en büyük hacimli nanoteknoloji yatırımı olacağını söyledi. Bu yatırımla yıllık grafen üretimlerinin 100 tonun üzerine çıkacağını vurgulayan Ahlatçı, “Kurduğumuz üretim hattı dünya genelinde grafen üretiminin zorluklarının çözüldüğü, standart kaliteyle kullanıcı dostu bir modele sahiptir. Bunu ihtiyaç halinde hızlı şekilde çok daha büyük hacimlere göre ulaşılabilir şekilde tasarladık” dedi. Ahlatçı, 2019’da Ulusal Bor Enstitüsü ile grafen ve bor katkılı ülkenin ilk özgün lityum iyon batarya Ar-Ge projelerini başlattıklarına dikkati çekerek, çok güzel sonuçlar aldıklarını ve bunu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

KAPASİTE 367.5 BİN TON

Dünyanın sayılı polyester üreticilerinden SASA Polyester, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) ve elyaf yatırımlarıyla üretim üssü olacak. SASA Polyester Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, 2015'te Sabancı Holding’den devraldıkları tesiste günlük 1050 ton üretim kapasitesine ulaştıklarını açıkladı. Yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli yeni bir elyaf tesisi için de çalışmalara başladıklarını duyuran Şeker, buranın da Amerikan Invista firmasıyla anlaştıkları 935 milyon dolarlık PTA tesisiyle aynı anda devreye gireceğini söyledi.

PTA ve elyaf tesislerinde 2023’te çarkların döneceğini duyuran Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü: “SASA’nın 1,4 milyon ton olan üretimi, PTA üretimiyle 3 milyon tona, bu son elyaf üretimiyle de 3,5 milyon tona çıkacak. Türkiye’nin, bölgenin, Avrupa’nın, Kuzey Afrika’nın ve de Rusya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak. İstihdam sayısı da 4 bin 240 kişiden 6 bine çıkacak.”

Polyester hammaddesini de 2030’da 12 milyar dolarlık yatırımla üretmek istediklerini açıklayan Şeker, Afrika’dan Amerika kıtasına kadar polyester ihtiyacını karşılamak istediklerini sözlerine ekledi.