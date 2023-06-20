Çayda hasat sevinci

Ülkemizde en koyu muhabbetlerin ‘vazgeçilmez’i olmuştur çay. Karadeniz’in milli ürünlerinden olan çayın tarladan sofraya gelişi ise oldukça yorucu ve meşakkatli. Sürece şahitlik etmek için Giresun’nun Eynesil Ören Köyü’nün yolunu tuttuk. Yeşil altın olarak adlandırılan çayın hasadı, mayıs ayıdan ekime kadar sürüyor. Mesai sabah 8’de başlıyor, akşam 6’ya kadar sürüyor. Toplanan çaylar, hiç zaman kaybetmeden teleferikle kamyonlara yüklenip işlenmek üzere fabrikanın yolunu tutuyor. Tesiste ilk olarak soldurma ünitesine gidiyor, mayalanma, fırınlanma süreci derken, 1 kilogram yeşil çay 11 saatte siyah çaya dönüşüyor.

GÜNLÜK 350 TON YAŞ ÇAY İŞLENİYOR

Amber Çay Sanayi tesislerinde işlenen çaylar, birçok kişinin de geçim kaynağı oldu. 1989 yılında 20 kişinin imece usulü bir araya gelip kurduğu tesiste, 5 bine yakın kayıtlı çiftçi var. Şirketin hissedarlarından Şevket Alaeddinoğlu, toprak yapısı ve iklim şartları olarak yüksek kalitede çay yetiştirmeye çok uygun bir bölge olduğunu belirterek günlük 20 ton yaş çay işleme kapasitesi ile başlayan Amber Çay’ın şu an günlük 350 ton yaş çay işlediği bilgisini verdi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ÇAYINI ÜRETİYORUZ

67 kayıtlı ortağa çıktıklarını aktaran Alaeddinoğlu, şöyle devam etti: “Ciddi anlamda ülkemiz için rol model olabilecek bir fabrika. Üretim yetmemeye başlayınca başka fabrikaları da kiralamaya başladık. Şu an ürettiğimiz çayı şubatta bitiriyoruz. Türkiye’nin en kaliteli çayını yapıyoruz. Bu artık tescilli. Birçok markette gördüğünüz Tirebolu markasıyla satılan çaylar gerçek değil. Türkiye’de 300 bin ton, bu bölgede ise yıllık 8 bin ton rekolte var. Bütün ulusal marketlerde satılacak kadar çok ürünümüz yok.”

VERİM VE DESTEK YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Hükümetin çay alım fiyatını yüzde 64 arttırarak 11.30 liraya yükseltmesi çiftçinin yüzünü güldürürken, Şevket Alaeddinoğlu geçen sene çok sis olduğu için rekoltenin yüzde 30 düştüğünü, bu sene ise verimin daha iyi olduğunu vurguladı. Geçen yıla oranla yüzde 30 daha fazla çay yaprağını alıp işlediklerini anlatan Alaeddinoğlu, “Hükümetimiz çaya da bu yıl çok iyi destek verdi. Çiftçinin yüzünü güldürdüğü için verilen bu desteğe de teşekkür ediyoruz. En önemli sorunumuz işçi bulamamak. Çayımızı toplatacağımız çiftçi bulamıyoruz.

Tersine göç olup, burada çayımızı daha katma değerli olarak satmamız lazım. Çiftçilerimizin bilgi eksikliğinden dolayı da beyaz çay, sarı çay ve tıbbi aromatik bitkiler gibi, desteklenmeye ihtiyaçları var” diye konuştu.

Şevket Alaeddinoğlu.

E-ticaret üzerinden satıyoruz

Şevket Alaeddinoğlu, e-ticaret sitesinden ciddi satışlar yaptıklarını açıklarken, “Markete gidilmesine gerek yok. Kargo ücretsiz. Her yere gönderiyoruz. TR28 ve Eynesil markalı ürünlerimizi dogaldükkan.com ve ambercay.com’dan satın alabilirler. Yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Biz çayımızı Giresun çayı olarak adlandırıyoruz. Tirebolu ismini kötü kullandıkları için bu markayı kullanmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.







