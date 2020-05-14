Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi ÇAYSİAD Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ÇAYSİAD Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar: Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak

Çay Sanayicisi İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, bu yıl çayın dalında kalmayacağını söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Kar, “Çay toplamak için 70 bin kişiye ihtiyaç var. Yıllık 70 milyon dolar Gürcülere gidiyordu, bu yıl para yerli istihdamla vatandaşımızın cebine gidecek. İnsanımız bu işi biliyor. Çayı da çok kaliteli topluyor, erken de toplanacak ve tadı daha güzel olacak. Geçen yıl yevmiye 150 liraydı, bu yıl 250 lira ilan edildi. Gençler 250 TL günlüğü duyunca toplamak istiyorlar. Çayını toplamaya gelemeyenlerin de çayları toplanacak” dedi. Kar, koronadan sonra tüm tarım sektörlerinde yerli iş projesi hazırlanması gerektiğini de söyledi.

SAATLİ RANDEVU SİSTEM

  • ÇAYKUR’a çay teslimlerinde randevulu sistem uygulanacağını da dile getiren Kar, “En büyük yığılma ÇAYKUR'un alımının önünde oluyor. Bulaşma riskini önlemek için Çaykur randevulu sistemle çalışacak. Köydeki insanlar 5 metre uzaklı temaslı. Kimse kimseye gitmiyor. Korona çay hasadımızı etkilemeyecek” diye konuştu. Kar, alım fiyatının bu yıl destekle 3, 40 TL olarak belirlendiğini de vurguladı.

Tohumda milliyetçilik gıdada egemenlik getirir
EKONOMİ
Tohumda milliyetçilik gıdada egemenlik getirir
Abone Ol Google News
Atinanın uykuları kaçacak

Atina'nın uykuları kaçacak

​Girit ve 12 Adanın Türkiye'ye iadesi için dava açılıyor.
Ülkemizi ve mazlumları Türkçe savunduk

Ülkemizi ve mazlumları
Türkçe savunduk

Erdoğan'ın Türk Dil Bayramı mesajında çarpıcı hatırlatmalar.
CHPdenböyle kurtulacak

CHP'den
böyle kurtulacak

​İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için yeni adım.
Sosyal<br>mesafeli sınıflar

Sosyal
mesafeli sınıflar

​Teması azaltmak için sınıflar ikiye bölünecek.
Ölüme<br>terk ediyorlar

Ölüme
terk ediyorlar

​Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira.
Korkutan sonuç:<br>11 kişi pozitif çıktı

Korkutan sonuç:
11 kişi pozitif çıktı

​Erzurumspor'un tesisleri karantinaya alındı.

Tekstilci<br>kredi istiyor

Tekstilci
kredi istiyor

​Laleli, Merter ve Osmanbey esnafı zor günler geçiriyor.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Rüşvete sarıldı

Rüşvete sarıldı

​Sudanlı 412 genç BAE'ye dava açtı.

FBI'dan<br>tarihi yanlışlık

FBI'dan
tarihi yanlışlık

​11 Eylül saldırısına yardım eden ismi yanlışlıkla açıkladılar.
Pentagon'da<br>PKK çatlağı

Pentagon'da
PKK çatlağı

​CENTCOM başka, istihbarat başka bilgi veriyor.
SİHA'lardan nokta atışı

SİHA'lardan nokta atışı

Trablus'a saldıran Hafter militanları imha edildi.
Hızla bulaşıyor

Hızla bulaşıyor

​Salgın küresel boyutta etkisini artırıyor.
Ülkeden kovuldular

Ülkeden kovuldular

​Dünya Sağlık Örgütü'ne büyük şok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.