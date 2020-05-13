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Ekonomi Cazibe ötesi bir sağlık merkezi Türkiye 2023te sağlık turizminde 50 milyar dolar gelir elde edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cazibe ötesi bir sağlık merkezi: Türkiye 2023'te sağlık turizminde 50 milyar dolar gelir elde edecek

Korona salgınıyla mücadele için inşa edilen hastanelerin sağlık turizmi için büyük avantaj sağlayacağını belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, 3-4 saat mesafe uzaklıktaki hastaların ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesinin Türkiye’yi dünyanın ‘cazibe merkezi’nin ötesinde bir ‘sağlık merkezi’ konumuna getireceğine işaret etti. Çakmak, Türkiye’nin 2023’te sağlık turizminden 50 milyar dolarlık gelir elde edebileceğini söyledi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turizm sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde oluşturulan eylem planına göre kapılarını açmaya hazırlanıyor. Koronavirüsle başarılı şekilde mücadele eden Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada önemli bir merkez olması bekleniyor. Pandemi döneminde, Türkiye’nin elindeki yüksek kapasite, zengin sağlık personeli ve başarılı bir yönetimle hastalığı kontrol altına aldığına işaret eden Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, “ABD hatta Almanya bile bu konuda sınıfta kalmış durumda” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın daha önce şehir hastaneleri konusunda eleştirildiğini hatırlatan Çakmak, “Sağlık sektörüne yapılan o yatırımların karşılığını bugün binlerce vatandaşımızın hayatını kurtararak almış olduk” dedi.

Emin Çakmak

“DÜNYA’NIN SAĞLIK MERKEZİ OLACAĞIZ”

“Ülkemizde yaşanan her krizi biz bir fırsata çevirdik” diyen Emin Çakmak, son olarak Türkiye’nin pandemi sürecinde inşa ettiği iki hastanenin sağlık turizmi için atılan çok başarılı bir adım olarak gördüklerini dile getirdi. Yapılan hastanenin uçak ambulansların inip kalkabileceği bir bölgede olmasının çok önemli bir potansiyel oluşturduğunu anlatan Çakmak, “Bu avantaj Türkiye’nin mevcut konumunu üçüncü sıradan birinci sıraya yükseltecektir Bu iki projeyi çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha henüz açılmamış olan bu hastanelerin pazarlamasının bugünden başladığını anlatan Emin Çakmak, şunları söyledi: “İnanıyorum ki haziran ayından itibaren sağlık bakanlığımız, hasta kabulü konusunda bir adım atacaktır. Sektör eskiden olduğu gibi yine milyarlarca dolar katkı yapmaya devam edecektir.Türkiye 2023’te sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir kazanabilir”

Yaşlılık Bakanlığı ile kazanç katlanır

  • Türkiye’nin yaptığı hastanelerin AB’den gelecek olan yaşlı turizminin önünü açacağını ifade eden Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Dr. Kemal Aydın da, “Gençlik bakanlığı gibi bu alanı yönetecek bir yaşlanma bakanlığı kurularak, alanla ilgili bir master plan hazırlanmalı. Vakit kaybetmeden bu alanda hizmet verecek uzman yetiştirilmeli” dedi. Devletin bu alanda bir fon kurarak, destek vermesi gerektiğini ifade eden Aydın, Akdeniz’deki otellerin artık her şey dahilden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Aydın, bu bakanlığa yapılacak 5 milyon liralık bir bakanlık bütçesi yatırımıyla kısa sürede 5 milyar liralık bir kazanç sağlanabileceğini savundu.

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