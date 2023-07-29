Cevdet Yılmaz: Yeni ek vergi artışı olmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Enflasyon beklentilerimizin üstünde." diyen Yılmaz, enflasyon tahmininin yükseltilmesine ilişkin ise, "Bütçe dengesiyle ilgili farklı unsurların ve depremin büyük bir etkisi var. Sadece bu sene merkezi yönetimde 762 milyar TL deprem için harcama yapacağız." dedi. Depremin etkilerinin büyük bir külfet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu. Telafi etmek için aldığımız tedbirler olumlu yansıdı ama enflasyona etki etti." diye konuştu.