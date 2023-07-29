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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Yeni ek vergi artışı olmayacak

NTV yayınında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enflasyonla mücadele konusunun öncelikli gündemleri olduğunu ve yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını söyledi.

04:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını söyledi. Yılmaz, NTV yayınında soruları cevapladı. Enflasyonla mücadele konusunun öncelikli gündemleri olduğunu ifade eden Yılmaz, “2026’da faiz ve enflasyonu tek haneye düşürme hedefimiz var. Enflasyon sadece para politikasının da konusu değil. Yapısal reformlarımız da yer alacak” dedi.

KUR KORUMA GEÇİCİ MEKANİZMA

Son dönemde yapılan vergi artışlarının nedeninin 11 ili etkileyen deprem felaketi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz” dedi. Kur korumalı mevduatla ilgili de açıklamalar yapan Yılmaz, “Kur korumalı mevduat geçici bir mekanizma. Bugün geldiğimiz noktada hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil” diye konuştu.




#Cevdet Yılmaz
#Vergi
#Açıklama
#Ekonomi
#Enflasyon
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