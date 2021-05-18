Ekonomi Kapalıçarşıda altının gramı 501 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altının gramı 501 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 artışla 501 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 321 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 321 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 501 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 497,00 497,20 500,80 501,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.275,00 3.296,00 3.300,00 3.321,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,25 457,25 457,00 461,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.200,00 3.220,00 3.225,00 3.245,00
  • Yarım Ziynet 1.600,00 1.610,00 1.613,00 1.623,00
  • Çeyrek Ziynet 800,00 805,00 806,00 811,00

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