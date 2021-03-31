Ekonomi Çeyrek altın 729 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları 31 Mart

Çeyrek altın 729 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 449,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 984 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın fiyatları 31 Mart
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 984 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 451,50 451,70 449,50 449,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.975,00 2.996,00 2.963,00 2.984,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 411,75 415,75 410,00 414,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.908,00 2.928,00 2.895,00 2.915,00
  • Yarım Ziynet 1.454,00 1.464,00 1.448,00 1.458,00
  • Çeyrek Ziynet 727,00 732,00 724,00 729,00

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
FOTOĞRAF 6
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden bir fırına simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynırının yanında içi nakit para ve ziynet eşyası dolu bir çanta buldu.
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İnsanlık ölmemiş dedirten Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi. Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi.
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İyi insanlar çok var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor diyen Nizamettin Kaya, “Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor” ifadelerini kullandı.
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Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
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Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti. Polis ekipleri çok sayıda bilezik ve yüklü miktarda nakit para bulunan çantanın sahibini arıyor.
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