Chery fabrikasında devletler konuşuyor

Çinli otomotiv markalarının yatırım radarında olan Türkiye’de BYD’nin fabrika konusu henüz netliğe kavuşmazken, Chery tarafından da belirsiz bir cevap geldi. Chery Grubu’nun alt markalarından Omoda & Jaecoo’nun tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Emre Özocak

BİZ EMİN ADIMLARLA YATIRIMA İLERLİYORUZ

Chery Grup olarak yatırım konusunda kendilerinin emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Özocak, “Çinli bir yatırımcı olarak Türkiye’de yatırım yapmak tabii ki çok stratejik bir karar. Onun için uygun koşullar sağlandığında Türk devletinin gösterdiği lokasyonlarda, Türk toplumuna hizmet edebilecek şekilde yatırımlar yapıp ilerlenir. Gelsin burada Chery Grup üretimini yapsın, Türkiye’de satsın, Orta Doğu’ya da satsın, Avrupa’ya da satsın. Bu tamamen stratejik bir konu. Biz Chery Grup olarak zaten devlet ortaklığı olan bir firma olduğumuzdan dolayı devletler kapsamında ilerleniyor” ifadelerini kullandı.

CHERY’NİN SATIŞLARIYLA 140 BİN ARACI TRAFİKTE

Chery Grubu’nun Türkiye’de 3 yıllık bir yolculuğu olduğuna işaret eden Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, “Toplamda Türkiye’de 140 bin adedin üzerinde grubumuza ait araç yollarda geziyor. Bunların 29 bin civarı Chery Omoda 5’ten oluşuyor şu an. 10 bin adedi de Jaecoo’dan oluşuyor. Bizim için de iyi bir portföy aslında. Oldukça memnunlar araçlarından. Zaten 5 yıl garanti kapsamı içerisinde ama oradaki yolculuk başlangıç markası da Chery olduğu için oradan devam edecek. Yeni yapılanmada Omoda & Jaecoo Türkiye’nin 33 değişik ilinde, 33 değişik bayisinde hayata geçiyor olacak. Çin’den yola çıkan gemimizle Omoda 5 ve Omoda 7 modellerinde bu ay satışa başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Star Track ekran raylarda kayıyor

Toplantıda Omoda 7 ve Omoda 5’in Türkiye fiyatı açıklanmazken, modeller üst segment olarak hedef kitle belirliyor. Omoda 7, segmentinin tek 15,6 inç 2.5K ultra HD Star Track Kayar Ekranı ile donatılıyor ve kabine adım atıldığı anda yüksek teknoloji görselliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Star Track Kayar Ekran, küresel ölçekte gelişmiş 8155 akıllı çip ile destekleniyor; akıcı ve hızlı çoklu görev kullanımının yanı sıra hassas tepki kabiliyeti sunuyor. Türkiye pazarında turbo beslemeli benzinli motor ve 7 DCT otomatik şanzıman kombinasyonu ile yollara çıkacak olan Omoda 7, performans ve verimlilik arayan kullanıcıların beklentisine cevap verecek. 0/100 km hıza 10,4 saniyede çıkan modelin yakıt tüketimi ise 10,4 litre olarak belirtiliyor.











