Chery ve BYD’den sonra bir Çinli daha Türkiye’de fabrika kuruyor: Eskişehir'e kurulacak

BYD ve Chery’nin ardından Çinli otomobil markası SWM Motors da Türkiye’de üretime başlıyor. Eskişehir’de kurulacak fabrika, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki önemini artıracak.
Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’ye olan ilgisi giderek büyüyor. Daha önce BYD'nin Manisa'ya ve Chery'nin Samsun'a yapacağı büyük yatırımların ardından, şimdi de SWM Motors Türkiye'ye geliyor. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, şirketin Eskişehir'de 2025 son çeyreğinde üretime başlayacağını duyurdu.
SWM’NİN İLK HEDEFİ 25 BİN ARAÇ
Azmanoğlu’nun açıklamasına göre, SWM Motors’un Eskişehir’de kurulacak tesisinde ilk etapta yıllık 25 bin araç üretilecek. Fabrikada, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modelleri üretilip yurtdışına ihraç edilecek. Azmanoğlu, ilerleyen süreçte üretim kapasitesinin artacağını da belirtti.
PİYASADA REKABET KIZIŞIYOR
Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’ye yatırımları, sektörde ciddi değişimlere yol açacak gibi görünüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu yatırım kararlarının Türkiye adına sevindirici olduğunu söyledi. Ertemel’e göre, Çinli markaların ardı ardına Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’nin otomotiv üretim merkezi olma iddiasını güçlendiriyor.