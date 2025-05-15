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Chery ve BYD’den sonra bir Çinli daha Türkiye’de fabrika kuruyor: Eskişehir'e kurulacak

Chery ve BYD’den sonra bir Çinli daha Türkiye’de fabrika kuruyor: Eskişehir'e kurulacak

09:5215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Azmanoğlu’nun açıklamasına göre, SWM Motors’un Eskişehir’de kurulacak tesisinde ilk etapta yıllık 25 bin araç üretilecek.
Azmanoğlu’nun açıklamasına göre, SWM Motors’un Eskişehir’de kurulacak tesisinde ilk etapta yıllık 25 bin araç üretilecek.

BYD ve Chery’nin ardından Çinli otomobil markası SWM Motors da Türkiye’de üretime başlıyor. Eskişehir’de kurulacak fabrika, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki önemini artıracak.

SWM Motors, Türkiye’de üretime başlıyor:
Çinli otomobil üreticisi SWM Motors, Eskişehir’de 2025'in son çeyreğinde üretime başlayacak. İlk etapta yıllık 25 bin adet plug-in hibrit ve benzinli SUV üretilecek ve yurtdışına ihraç edilecek.

Türkiye, Çinli otomotiv yatırımlarının merkezi oluyor:
BYD ve Chery’nin ardından SWM’nin de yatırım kararı alması, Türkiye’yi otomotiv üretim merkezi olma yolunda güçlendiriyor. Lojistik avantajlar, iş gücü kalitesi ve AB’ye yakınlık bu ilgiyi artırıyor.

Rekabet ve tüketiciye fiyat avantajı:
Çinli markaların Türkiye’de üretim yapması, sektörde fiyat rekabetini artırarak tüketicilere daha uygun fiyatlı araç seçenekleri sunabilir. Ancak yatırımların sürdürülebilirliği için servis ve yedek parça altyapısı önemli.

Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’ye olan ilgisi giderek büyüyor. Daha önce BYD'nin Manisa'ya ve Chery'nin Samsun'a yapacağı büyük yatırımların ardından, şimdi de SWM Motors Türkiye'ye geliyor. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, şirketin Eskişehir'de 2025 son çeyreğinde üretime başlayacağını duyurdu.


SWM’NİN İLK HEDEFİ 25 BİN ARAÇ

Azmanoğlu’nun açıklamasına göre, SWM Motors’un Eskişehir’de kurulacak tesisinde ilk etapta yıllık 25 bin araç üretilecek. Fabrikada, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modelleri üretilip yurtdışına ihraç edilecek. Azmanoğlu, ilerleyen süreçte üretim kapasitesinin artacağını da belirtti.


PİYASADA REKABET KIZIŞIYOR

Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’ye yatırımları, sektörde ciddi değişimlere yol açacak gibi görünüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu yatırım kararlarının Türkiye adına sevindirici olduğunu söyledi. Ertemel’e göre, Çinli markaların ardı ardına Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’nin otomotiv üretim merkezi olma iddiasını güçlendiriyor.

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