Çiftçi hiç zarar etmeyecek

Planlı ve dengeli üretim ile kaynak israfını yüzde 80’e kadar azaltmayı planlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili altyapı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Yeni Şafak'a konuşan Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, sistemlerin büyük bir çoğunluğunun hazır olduğunu ve kısa sürede tarımda planlı üretimin devreye gireceğini belirtti. Gezginç, sistemlerin kullanılmaya başlamasının ardından 3 yıl içerisinde planlı üretimin tam anlamıyla halk tarafından benimseneceğini ifade etti. Gezginç, üreticinin yapması gereken tek işlemin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden tarlasında değerlendireceği ürünleri seçip ekmek olduğunu söyledi.

KAYNAKLARI DOĞRU KULLANACAĞIZ

Yeni tarım sistemi sayesinde ürünlerin tamamının ihtiyaç olduğu kadar üretileceğini dile getiren Gezginç, “İhraç edebilmek için üretimi arttırdığınızda başka bir ürünün yetiştirilmesinden feragat ediyorsunuz. Bu sefer diğer ürünün ülke içine arzında bir problem yaşanıyor. Ancak bu yeni sistemle birlikte ülke içindeki arz-talep dengesi tam anlamıyla sağlanacak ve hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Bugün bir kilogram buğday yetiştirebilmek için 1.000 litre su harcıyoruz. Artık kaynaklarımızı akıllıca ve doğru kullanacağız. Ayrıca çiftçi bizim ek dediğimiz üründen zarar ederse zararı karşılanacak” diye konuştu.

Hasan Gezginç

ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANACAK

Üretim planlaması ile çiftçiye üretim yapacağı yere göre üretebileceği ürünleri sistemin sıralayacağını anlatan Gezginç, şunları kaydetti: “ÇKS kaydı yaptırmak oldukça kolaylaştırıldı. Artık ne ekildiği bilindiği için arz-talep dengesi de önceden belli olacak. Sistem zaten nerede ne yetiştirildiğine göre tasarlandı. Tek bir ürüne yığılmanın, çiftçinin 'Bu sene hasat pek kazandırmadı' demesinin önünü almış oluyoruz.”

Hayvancılık destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla uygulanacak birçok destek kalemini yüzde 100-150 artırdı. Bu kapsamda, 12 bin lira olan sürü yöneticisi desteği, yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği hayvan başına 2 bin lira olacak. Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına 149 TL mazot ve gübre desteği ödenecek. Desteklerden yararlanmak isteyenler, taleplerini 29 Aralık'a kadar bildirecek.

Ali Emre Bilgiç

Arsa ve tarla satışlarında rekor

Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarında yılın 10 ayında 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti. Artış oranı yüzde 2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti. Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2021'de 1 milyon 176 bin, 2020'de 1 milyon 17 bin, 2019'da 828 bin, 2018'de ise 1 milyon 14 bin şeklindeydi.

YOĞUN TALEP VAR

Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9'a ulaşırken, ekimde bu oran rekor kırarak yüzde 62,2 oldu. Ocak-ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda yüzde 44,3 ile yüzde 54,5 arasındaydı.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul'da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Mega kentte artık toplu iş merkezlerinin daha çok ilgi gördüğünü kaydeden Bilgiç, kendilerinin de bu yüzden akıllı ticaret ve iş merkezleri projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Özellikle otoparkı bulunan, depreme karşı dayanıklı, büyük tırların kolayca yanaşabildiği, enerji verimliliğine sahip akıllı iş merkezlerine talebin yüksek olduğunu ifade eden Bilgiç, perakende sektöründeki çeşitlliliğin ve değişimin bu talebin artışında etkili olduğunu bildirdi.







