Ekonomi Çiftçi iş başında tarlalar harıl harıl
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçi iş başında tarlalar harıl harıl

Koronavirüs salgını ile birlikte stratejik önemini artıran gıdada araziden güzel veriler geldi. Tahıl ve bakliyatta ekimin tamamlandığı, bazı bölge ve ürünlerde ekimde artış yaşandığı rapor edildi. Buğday, pamuk, mercimek, kuru fasulye, ay çiçek ve diğer ürünlerin ekiminde sıkıntı yaşanmayacağı belirtildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya küresel salgın ile baş etmeye çalışırken bu tehdidin uzama olasılığı gıdanın önemini daha da artırdı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü rutin saha çalışmaları verileri tarlalarda sıkıntı olmadığını gösterdi.

BUĞDAY İSTENİLEN SEVİYEDE

Bu yıl için ilk değerlendirmelere göre ekiliş alanlarında Güneydoğu Bölgesinde makarnalık buğdayda artış, Doğu Anadolu Bölgesinde ekmeklik buğdaydan arpaya yönelme, İç Anadolu Bölgesinde makarnalık buğdayda artış, Marmara Bölgesinde ise herhangi bir değişim yaşanmayacağı tahmin edildi. Kuraklığın büyümeyi yavaşlatsa da kasım ayı sonu ve aralık ayında gerçekleşen yağışlar ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte güzlük hububat gelişiminin istenilen seviyeye ulaştığı dikkat çekildi.

MERCİMEK EKİMİ AYNI KALACAK

  • Bu yıl mercimek üretim sezonuna yönelik ekilişlerde durum tespiti amacı ile gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, ekilişlerin tamamlandığı, ekim alanları miktarının geçen yıl ile aynı seviyelerde olduğu, bitki gelişimlerinin normal seyrinde devam ettiği gözlemlendi.

AYÇİÇEĞİ EKİMİNDE ARTIŞ YAŞANACAK

2018/2019 sezonunda verimlerin yüksek olması, alıcı kuruluşlarca açıklanan fiyatın üreticileri memnun etmesi ve münavebede ayçiçeğinin yaygınlaşma potansiyelinin bulunması; 2020 üretim sezonunda ekiliş alanlarının artacağı beklentisini yükselttiği bildirildi. Bu kapsamda Konya yöresinde, kanoladan vazgeçen çiftçilerin tekrar ayçiçeğine yöneleceği öngörüldü. Adana ve Osmaniye’de birinci ürün mısır ekilişlerinin başladığı geçen mart ayı sonunda tamamlandı. Patateste ise geçen sene depolanan 4,98 milyon ton patatesin 2020 yılı mayıs ayına kadar ülke ihtiyacı için yeterli olacağı bildirildi.

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