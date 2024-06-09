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Ekonomi

Çin otomobillerine yüzde 40 ek vergi

Yerli üretimin korunması amacı doğrultusunda Türkiye’de pazar payı büyüyen Çin menşeli otomobillere ilave ÖTV zammı getirildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:17 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu kapsamda mevcutta sadece elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40 ilave Gümrük Vergisi tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak. Ayrıca uygulanan ilave vergi 7 bin doların altında kalır ise bu rakam 7 bin dolara tamamlanacak. Yapılan vergi hamlesi ile birlikte yerli ürünlerin satış fiyatının daha cazip kılınması ve cari açığın en kısa sürede azaltılması hedefleniyor. Çinli otomobil markalarının Türkiye’de ulaştıkları yüksek satış rakamları alınan bu kararla birlikte düşecek. YEDEK PARÇAYA ÖTV Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre; sadece otomobiller değil, yedek parça ve aksesuarları da bu ÖTV zammından etkilenecek. Pazarda kendine yer bulan Çin otomobilleri için de yerli yedek parça sektörünün hareketleneceği öngörülüyor. Yürürlüğe alınan düzenlemeyle birlikte dengesiz ticaretle Türkiye’nin cari açığının yaklaşık 39,3’ünü oluşturan Çin'e karşı yeni bir önlem alınmış oldu. Bunun yanı sıra agresif ticaret politikaları izleyen Çin'e karşı atılan Gümrük Vergisi adımıyla cevap da verildi.


#Ekonomi
#Çin
#otomobil
#vergi
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