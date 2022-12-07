Ekonomi Çin yerine Türkiyeden alırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin yerine Türkiye’den alırız

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin son dönemde yeniden normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticaretine de pozitif yansıyor. Türk ihracatçıların mart ayındaki İsrail ziyaretinin ardından bu kez İsrail’in en önemli 60 firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türk firmalarla yeni iş birliklerine imza atmak için İstanbul’a geldi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Çin yerine Türkiye’den alırız
Mustafa Gültepe ve Uriel Lynn

Türkiye’nin coğrafi konumu üretim gücü ve kalitesi ile birleşince tedarik merkezi konuma geldi. Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin son dönemde yeniden normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticaretine de pozitif yansıyor. Türk ihracatçıların mart ayındaki İsrail ziyaretinin ardından bu kez İsrail’in en önemli 60 firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türk firmalarla yeni iş birliklerine imza atmak için İstanbul’a geldi.

TÜRKİYE EVİMİZ KADAR YAKIN

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn, Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı nakliye çözümü, üreticiliği ve iç dinamiklerinin önemli olduğunu söyledi. “Türkiye’yi biz evimiz kadar yakın hissediyoruz” diyen Lynn, ticari ilişkilerin gelişmesine de büyük önem verdiklerini vurguladı. Lynn, “Çin’den mi Türkiye’den mi derseniz elbette Türkiye’den ürün almak istiyoruz. Türkiye’den 3-4 günde İsrail’e sevkiyat yapılabiliyor. Türkiye’nin potansiyeli, ürün çeşitliliği çok zengin, fiyat olarak da uygun. O nedenle Türkiye ile ticareti geliştirmeye büyük özen gösteriyoruz. Türkiye ile ticaretimizi çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İŞ GÜCÜNE VE KALİTEYE GÜVENİYORUZ

Lynn, Türkiye’deki üretim ağının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye, sadece Suudi Arabistan ve İsrail olarak değil, bütün dünyaya yetebilecek kadar üretim yapabilecek bir ülke. Türkiye üretim bölgesi. İyi bir üretim ağı var. Hatta daha yukarı taşıdı. Türkiye dışındaki ülkelerden alımı azaltıp Türkiye’den yükseltmeyi amaçlıyoruz. Uzak Doğu’dan ortalama 21 günde gelen ürün Türkiye’de 3-4 gün olduğu için ne Avrupa, ne Amerika ne de Uzak Doğu bu hızlı servisi sağlamadığı için Türkiye çok önemli.”

Uriel Lynn, son 50 yıldır kuyumculuk alanında İtalya ile çalışan İsrail’in, şu anda Türkiye’den ürün aldığı bilgisini verdi. Karşılıklı bir ticaret ve iyi niyet olduğunun altını çizen Lynn, “Bu bir kazan kazan durumu. İki ülke arasında ilişkilerin daha da ilerlemesiyle ticaret daha da artacak” mesajını verdi.

Kazan kazan ile iş birliğimiz artar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ve İsrail’in bölgenin en güçlü iki aktörü olduğunu söyledi. Gültepe, şöyle devam etti: “İsrail en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Sadece son 5 yılda ihracatımızı yüzde 100’ün üzerinde artırarak 6,4 milyar dolara çıkardık. İsrail’den yıllık ithalatımız ise 2 milyar dolarlarda seyrediyor. Kabaca toplam dış ticaret hacmimiz 9 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor. Önümüzdeki 5 yılda ihracatımızı en az 12 milyar dolara, dış ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarabiliriz. Karşılıklı ‘kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz.”

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