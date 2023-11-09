Çin'de deflasyon baskısı devam ediyor

Ekimde gıda fiyatları yüzde 4 azalırken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,7 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise yüzde 0,6 oldu.

Dünyada Kovid-19 sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin derinleştiği gözleniyor. Ülkede tüketici fiyatları bu yıl 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,4 arttı.