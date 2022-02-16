Çip bağımlılığı rekor getirdi: Salgında satışlar 556 milyar dolara çıktı

Çipler, günümüzde küresel teknoloji yarışının merkezinde yer alıyor. Küresel ekonomik güçlerin çip üretim ve satışları konusunda rekabeti devam ederken, 2021’de küresel yarı iletken (çip) satışları, bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 555,9 milyar dolara yükseldi.

Teknolojiye ihtiyacın pandemi döneminde daha artması satışlarda rekoru beraberinde getirdi. Bilgisayarlardan otomobile kadar neredeyse her teknoloji ürünü için çiplere ihtiyaç duyulunca, Çin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi güç odaklarının yeni stratejisi çip üretimini artırmak üzerine kuruldu.

ÜLKELER ARASI ÇİP ÜRETME YARIŞI

2021’de toplamda 1,15 trilyonluk çip satışı bugünün üretim modelinim şifrelerini veriyor. Satışlarda 2018’den beri ilk defa 1 trilyon seviyesinin geçilmesi dijitalleşme sürecinin pandemide arttığı şeklinde yorumlandı.

satışı bugünün üretim modelinim şifrelerini veriyor. Satışlarda 2018’den beri ilk defa 1 trilyon seviyesinin geçilmesi dijitalleşme sürecinin pandemide arttığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan, hayatımıza yeni giren ve alışkanlık edindiğimiz yeni teknolojiler sayesinde, çiplere talep daha artacak gibi duruyor. Bu durumu stratejik öncelik haline getiren ve çip üretiminde ben de varım diyen ülkeler ise yakın geleceğin öne çıkanları olacak.

ÇİN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Örneğin bu süreci önceden gören Çin, geçen yıl yarı iletkenler için en büyük pazar olmaya devam etti. Ülkede çip satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 27,1 artarak 192,5 milyar dolara ulaştı. Yüksek çip talebiyle Intel, TSMC ve Samsung Electronics gibi tüm büyük tedarikçiler kapasitelerini genişletti.

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ASYA ÜLKELERİNİN KARTELİNİ KIRMA ÇABASI

Deyim yerindeyse çip üretimi bugün uzak doğu Asyalı ülkelerden soruluyor. Küresel ölçekteki üretimin neredeyse yarısı ve gelişmiş özellikte olanların tümü Tayvan’da üretiliyor. Çip fabrikaları çok yüksek maliyete sahip yatırımlar olduğu için birçok ülke için şimdiden uzak bir hayal gibi görünüyor. Kurulduktan sonra kesintisiz üretim yapan tesislerinin maliyeti 15 milyar doları buluyor. Çip fabrikaları, teknolojik ilerleme nedeniyle yaklaşık 5 yılda eskimiş kabul ediliyor. Halihazırda, çip üretiminde ABD’nin Intel, Güney Kore’nin Samsung ve Tayvan’ın TSMC firmaları ilk sıralarda yer alıyor.

AB 30 milyar avro yatırım yapacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın 2030’da küresel çip üretimindeki payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Çiplerin modern ekonomilerin temel taşı konumunda olduğunu belirten von der Leyen, “Salgın, çip tedarik zincirlerinin kırılganlığını acı bir şekilde ortaya çıkardı. Küresel çip sıkıntısı ekonomik toparlanmayı yavaşlattı” diye konuştu. Çip yasasının AB hedefini önemli miktarda yatırımla destekleyeceğini ifade eden von der Leyen, “Yasa, 2030'a kadar çip alanına 15 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımı sağlayacak” dedi. Von der Leyen, AB'nin buna ilave olarak çip yatırımlarına 30 milyar avroluk kamu yatırımı planladığını kaydetti.