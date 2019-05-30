Coğrafyanın kaderi değişiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Expo Center’de düzenlenen 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nı ziyaret etti. Türkiye Petrolleri (TP) standını da ziyaret eden Aliyev, TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’dan bilgi aldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Orta Asya ve Kafkasların kaderini değiştiriyor. Bu dev projenin tamamlanan aşamaları ile birlikte, bir dönem ABD-Rusya gibi ülkelerin etki alanında olan ülkeler şimdilerde bölgesel güç olma yolunda ilerliyorlar.

Bölgede değişen ekonomik dinamiklere dikkat çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TANAP'ın, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Güney Gaz Koridoru'nun 3 bölümü tamamlandı, dördüncü bölümün inşası başarıyla devam ediyor. TANAP faaliyete başladıktan sonra Azerbaycan daha fazla doğal gazını yurt dışına satmaya başladı" dedi.

ENERJİ ŞİRKETLERİNİN ÇEKİM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü Expo Center'de düzenlenen 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın 26 yıldır dünyanın petrol ve doğal gaz şirketlerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, Azerbaycan petrol ve doğal gazının bundan sonra da yabancı şirketlerin ilgi odağında olacağını söyledi.

Fuarın ilk yapıldığı 1994 yılında Azerbaycan'ın ekonomik olarak iyi durumda olmadığını, istikrarın yeni sağlanmaya başladığını hatırlatan Aliyev, o dönemde Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle yabancı yatırımcıların Azerbaycan'a inanmaya başladığını ifade etti. Aliyev, 1994'te Asrın Anlaşması diye bilinen Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesini öngören anlaşmanın Azerbaycan'ın kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, bu anlaşmanın 2 yıl önce 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

DAHA FAZLA GAZ SATIYOR

Şahdeniz doğal gaz yatağının işletilmesine yönelik anlaşmanın da ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu dile getiren Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güney Gaz Koridor'unun gerçekleşmesi tarihi olaydı. Bu mega proje hem bizim hem de diğer ortak şirketler için büyük önem taşıyor. 2012'de Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçasıdır.

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Güney Gaz Koridoru'nun 3 bölümü tamamlandı, dördüncü bölümün inşası başarıyla devam ediyor. TANAP faaliyete başladıktan sonra Azerbaycan daha fazla doğal gazını yurt dışına satmaya başladı. Enerji güvenliği ulusal güvenlik demektir. Bizim projelerimiz hem bizim hem de diğer ortaklarımızın enerji güvenliğini temin ediyor. Bu mega projeler uluslararası iş birliği sayesinde gerçekleştirildi. Şimdi ise petrol ve doğalgaza bağımlılığı azaltmak ve petrol dışı sektörleri geliştirmeyi hedefliyoruz.”



AVRASYA BİRLİĞİ GERÇEK OLDU

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Toplantısı’nda da önemli mesajlar verildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in stratejik görüşü sayesinde Avrasya entegrasyonunun gerçekleştiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB çerçevesinde ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi, kurumların daha da entegre hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, örgüte üye ülkeler arasındaki ticarette kısıtlamaların kaldırılması ve iş dünyasına yönelik bürokratik zorlukların bertaraf edilmesinin önemine değindi. AEB’nin Hindistan, Mısır, Sırbistan gibi yabancı ortaklarının devamlı artığını dile getiren Putin, “Afrika ile karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iş birliğini artırmak fayda sağlayacak” diye seslendi.