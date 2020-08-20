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Ekonomi Doğal gaz müjdesi mi? Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü neyi açıklayacak? Türkiye doğal gaz mı buldu?

Doğal gaz müjdesi mi? Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” açıklamasının ardından bu önemli gelişmenin ne olduğu konusunda değişik tahminler yürütüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Güvenilir kaynaklar, heyecana neden olan gelişmenin Karadeniz’de doğalgaz keşfi olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı’ndan önce Trabzon Limanı’ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlamıştı.

CUMA GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü duyuracağı müjdeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan “Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle, doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından “Cuma gününü iple çekiyoruz...” paylaşımında bulundu.

Piyasalar erken bayram etti

  • Bu açıklamalar sonrasında piyasada önemli bir hareketlilik oldu. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’nde yükseliş yüzde 3’e yaklaşırken Dolar/TL kuru 7.25’i gördü. Borsadaki yükselişte enerji hisselerinin yüksek performansı dikkat çekti. Petkim hisseleri yüzde 10 yükselirken Tüpraş hisselerinde prim yüzde 8’e çıktı. Diğer hareketli hisseler arasında Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi.


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