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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elektrik ve doğalgaz indiriminin ardından milyonları ilgilendiren bir müjde daha veren Erdoğan, "Yıl sonu beklenmeyecek, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

13:54 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyasetin gündeminde asgari ücrete gelecek ara zam beklentisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına 2 bin TL zam yapıldığını açıkladı. Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emeklilere gelen zammın ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret müjdesine çevrildi. Dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret zirvesi gerçekleştirdi.

Bu açıklamaların ardından ise gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdelere çevrildi.



Müjdeleri peş peşe sıraladı

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan, gazetecilerin "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusuna "Temmuzu bekleyecekler, temmuzda var." yanıtını verdi.

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var var, yerine gelmeden olmaz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yedili Masa'daki pazarlıklara yorum: 'Ne vereyim abime' mantığıyla makam dağıtıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yedili Masa'daki pazarlıklara yorum: 'Ne vereyim abime' mantığıyla makam dağıtıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefeti yaylım ateşine tuttu. Yedili Masa'nın iktidar olduğunda 7 cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı sözlerini vermesine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Birbirlerine pusu kuran kavgadan ve kaostan başka bir vaadleri olmayan 7li koalisyon yenilgiye uğrayıp siyasi mefta olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının, bakanlığın, milletvekilliğinin 'ne vereyim abime' mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız'' ifadelerini kullandı.

#recep tayyip erdoğan
#asgari ücret
#ankara
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