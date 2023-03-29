Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Siyasetin gündeminde asgari ücrete gelecek ara zam beklentisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına 2 bin TL zam yapıldığını açıkladı. Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Emeklilere gelen zammın ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret müjdesine çevrildi. Dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret zirvesi gerçekleştirdi.
Bu açıklamaların ardından ise gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdelere çevrildi.
Müjdeleri peş peşe sıraladı
Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan, gazetecilerin "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusuna "Temmuzu bekleyecekler, temmuzda var." yanıtını verdi.
İsveç'in NATO üyeliği
İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var var, yerine gelmeden olmaz" dedi.