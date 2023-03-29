Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefeti yaylım ateşine tuttu. Yedili Masa'nın iktidar olduğunda 7 cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı sözlerini vermesine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Birbirlerine pusu kuran kavgadan ve kaostan başka bir vaadleri olmayan 7li koalisyon yenilgiye uğrayıp siyasi mefta olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının, bakanlığın, milletvekilliğinin 'ne vereyim abime' mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız'' ifadelerini kullandı.