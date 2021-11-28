Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Spekülasyon vesayetini debitireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Spekülasyon vesayetini de bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm pozitif göstergelere rağmen, döviz kurları üzerinden yürütülen kampanyanın da sonuçsuz kalacağını söyledi. Darbelere ve terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Oktay, “Spekülasyon vesayetini de yine biz ortadan kaldıracağız” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Spekülasyon vesayetini de bitireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Özellikle muhalefet milletvekillerinin yeni ekonomi modeli ve döviz artışı üzerinden yaptığı eleştirilere de yanıt veren Oktay, tüm dünyanın ekonomilerinin sarsıldığı, hasılanın ve ticaretin olumsuz etkilendiği salgın dönemini Türkiye ekonomisinin, alınan tedbirler sayesinde birçok gösterge açısından pozitife döndürmeyi başardığına dikkat çekti.

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YOLUMUZA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİZ

Ekonomi politikasını Türkiye gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak güncellediklerini ifade eden Fuat Oktay, bu çerçevede, yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı, tam bağımsız bir rota benimsendiğini belirtti. Oktay, “Vesayeti, darbeleri, terör örgütlerini ve siyaset mühendislerini tarihin tozlu raflarına kaldıran kadrolar olarak ‘spekülasyon vesayeti’ni de yine biz ortadan kaldıracağız ve yolumuza topyekûn bağımsız olarak devam edeceğiz. Son dönemdeki fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Bu dalgalanma dönemini de göreceksiniz geçmişte olduğu gibi geride bırakacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede kalkınma hedeflerimize kararlı bir biçimde bağlıyız.' dedi. 'Bütçe hedeflerimizi sadece döviz kuruna indirgeyerek politika geliştiriyor değiliz.' ifadelerini kullanan Oktay, 'Bu dar perspektif hayatın olağan akışına aykırıdır. Döviz kurlarındaki yükseliş, bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken aynı zamanda bütçe gelirlerini de olumlu yönde etkilemektedir.' açıklamasında bulundu.

YATIRIM ORTAMINI DESTEKLEYİCİ OLMASI ÖNEMLİ

Döviz talebini artıran etmenleri ortadan kaldırmaya ve sektörler bazında cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirmeye güçlü şekilde odaklandıklarını ifade eden Fuat Oktay, “Bu doğrultuda ara malı ithalatını ve enerji harcamalarını azaltıcı, ithal ikame yerli üretimi güçlendirecek ve ihracatı artıracak politikaları birer birer hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ihracat odaklı güçlü üretim yapısını geliştiriyoruz. Öngörülen yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda, cari açığın azaltılmasına yıllık 26,5 milyar dolar katkı sağlanması ve toplam 83 bin 500 kişiye ilave iş imkânı sunulması beklenilmektedir. Bu noktada faizlerin yatırım ortamını destekleyici olması önem arz etmektedir” dedi.

Ekonomik temeli olmayan bir hareket

Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede negatif reel faiz uygulandığına dikkat çeken Fuat Oktay, kur saldırılarının etkisini daha hızlı bir şekilde bertaraf edebilmek üzere yapısal anlamda önemli adımlar atıldığını belirtti. Oktay, “Dalgalı kur rejimiyle piyasadaki ekonomik temellere dayanmayan fiyat hareketleri bir süre sonra piyasa açısından rasyonel bir noktada dengeye ulaşacaktır. Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında üretim alanlarının genişletilmesiyle çıktı artışını sağlayacak ve fiyatların daha sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı vereceğiz” diye konuştu.

Faiz lobisi köşeye sıkıştırmaya çalıştı

Fuat Oktay, tüm pozitif makro göstergelere rağmen, döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketlenmeyi tek bir parametre ile açıklama kolaylığına gidilmemesi gerektiğini söyledi. 19 yıldır topyekûn bir bağımsızlık mücadelesi verdiklerini vurgulayan Oktay, “Türkiye prangalarını birer birer kırdıkça maruz kaldığımız ekonomik saldırıların sayısı da ne yazık ki artmakta. Faiz lobileri, bölgesinde söz sahibi ve tam bağımsız bir Türkiye yerine, gecelik yüzde 7000-7500 faizlerle teslim aldıkları bir Türkiye’yi tercih ederek ülkemizi köşeye sıkıştırmak için çok uğraştılar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ekonomi üzerinden Türkiye’yi siyaseten teslim alma projesi hiçbirinde işe yaramadı" dedi.

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