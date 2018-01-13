Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakan Albayrak, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü" ile Buluşma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı, 2018 için ortaya konulan hedefler için özel sektör, üniversiteler ve enerji alanındaki araştırma şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

'2018 İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Geçen yılı enerjide çok önemli altyapı hamlelerini hayata geçirerek kapattıklarını aktaran Albayrak, 2018 için de 2017’den daha iyi bir performans için çok çalışacaklarını vurguladı.

10 YILDA 55 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koydukları, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmanın dinamosunun enerji olduğunu bildiklerini söyleyen Albayrak, Türkiye'de son 10 yılda yıllık ortalama 55 milyar dolar doğalgaz ve maden ithalatı yapıldığını anımsattı.

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Enerji Bakanı Berat Albayrak

DIŞA BAĞLILIK BİTECEK

Bakan Albayrak, dışa bağımlılığın Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga olduğunun altını çizerek, geçen yıl nisanda açıkladıkları ve arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olmak üzere üç saç ayağı üzerine kurdukları Milli Enerji ve Maden Politikası'nı dışa bağımlılığı bitirme idealini dikkate alarak ortaya koyduklarını belirtti.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Bu politikayı hayata geçirirken en önemli paydaş ve iş ortağının özel sektör olacağına işaret eden Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"2017’yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık. Üretimde büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı artan yatırımın yanında, 7 milyar liralık yatırımla iletim ve dağıtım altyapısında iyileştirme gerçekleştirdik. Böylece, 42 milyar liralık yatırımla 2017'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

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