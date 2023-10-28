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Ekonomi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hatıra parası: Basılan madeni 5 liralar yarın tedavüle girecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basıldı. Yarın tedavüle girecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı.

20:03 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:56 - 28/10/2023 Cumartesi
DHA
5 TL madeni hatıra parası

5 TL madeni hatıra parası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında hatıra parası olarak basılan madeni 5 TL'nin yarın tedavüle sunulacağını duyurdu.


Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Yarın tedavüle girecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı.



Hatıra paranın iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanıldı



100'üncü yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanıldı. Logonun üzerinde '5' ibaresi, alt kısmında ise 'Türk lirası' ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli 'Selçuklu yıldızı' motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda ''₺', sağında ise 'TC' sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı '2023' tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak belirlendi.




#Hatıra Parası
#Cumhuriyetin 100. Yılı
#Madeni 5 Lira
#Türkiye Yüzyılı
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