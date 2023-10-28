Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hatıra parası: Basılan madeni 5 liralar yarın tedavüle girecek

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Yarın tedavüle girecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı.

100'üncü yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanıldı. Logonun üzerinde '5' ibaresi, alt kısmında ise 'Türk lirası' ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli 'Selçuklu yıldızı' motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda ''₺', sağında ise 'TC' sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı '2023' tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak belirlendi.