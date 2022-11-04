Daha iyisi burada var: Ürünlerimizi gören yabancıdan vazgeçiyor

İstanbul’da önceki gün başlayan MÜSİAD EXPO, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya dek birçok ülkeden iş insanlarını bir araya getirdi. Yeni iş birliklerine ev sahipliği yapan fuara yurt dışından gelen firmalar, izlenimlerini Yeni Şafak’a anlattı Türkiye’deki kaliteli üretime dikkat çeken katılımcılar, siparişlerini Türk firmalarına vermeye başladıklarını anlattı.

Oktay Koçaslan

İSPANYA'DAN DEĞİL TÜRKİYE'DEN ALACAKLAR

Avusturya'dan 50 iş insanıyla fuara geldiklerini belirten MÜSİAD Avusturya Şube Başkanı Oktay Koçaslan, “Hepsi de farklı sektörlerde çalışıyor. İlk defa MÜSİAD EXPO'ya gelenler var. Çok beğendiler. Fuar ufuk açıcı oldu. İş birliği anlaşması yapanlar var. Fuarın amacı da bu zaten” dedi. MÜSİAD EXPO'yu sadece kendi üyelerine değil, Avusturya'daki bütün iş insanlarına tavsiye ettiklerini belirten Koçaslan, “İki ülke arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Birçok arkadaşımız bazı ürünleri İspanya'dan, İtalya'dan temin ediyordu. Şimdi baktılar aynı ürünlerin daha iyisini Türkiye'deki üreticiler üretiyor. ‘Neden Türkiye'den almayalım’ dediler. Bu, çok gurur ve mutluluk verici. Avusturyalı yatırımcıları buraya daha çok getirmek istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz” diye konuştu.

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Inna Hanarti

ENDONEZYA'DAN GELİP STANT AÇTI

Endonezya'dan gelip MÜSİAD EXPO' da stant açan Inna Hanarti, pirinç çeşitleri, mango ve baharat gibi gıda ürünlerini pazarlıyor. Fuarın barındırdığı fırsatların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Inna Hanarti, “Burası bizim için çok büyük bir etkinlik. Burada ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Bu durumdan çok memnunuz. 2020 yılında da MÜSİAD EXPO'ya katılmıştık. O zaman da birçok iş birliğine imza atmıştım. Bu yıl daha çok ürün getirerek fuara katıldık. Yeni iş birliklerine imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Mustafa Macit

ENERJİ KONUSUNDA ANLAŞMAK ÜZEREYİZ

MÜSİAD Hollanda Enerji Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Macit ise, Hollanda'dan 35 firmayla geldiklerini anlattı. İstanbul’daki fuara ilk kez geldiğini belirten Macit, şunları kaydetti: “Gıdadan enerjiye, tarımdan inşaata kadar bütün sektörlerle fuara katıldık. Enerji, inşaat, petrol ve petrol ürünleri alanında üç firmam var. Fuarın ilk günü burada bir enerji firmasıyla görüşmem oldu. Anlaşmak üzereyiz. Hollanda'da üretilen bir ısıtma sistemini buradaki firmayla Türkiye'ye getireceğiz. EXPO müthiş. İlk defa katılıyorum. Firma olarak da ilk defa geliyorum. Daha önce yine buna benzer, MÜSİAD'ın Almanya'da düzenlediği küçük bir organizasyona katıldım. Şu an çok memnunuz.”

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Tarım, hizmet ve lojistik firmalarımız burada

80 kişilik bir heyetle fuara geldiklerini belirten MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli, pandemi olmasına rağmen iki yıl önceki fuara da geldiğini ve bu yılki fuarı iple çektiklerini ifade etti. Reşad Cabirli, “Azerbaycan’dan ihracat potansiyeli olan gıda, tarım, hizmet ve lojistik sektörleri alanında faaliyet gösteren 13 şirketimiz fuara katıldı. Gelen ziyaretçilere, Azerbaycan’daki yatırım ve ticaret fırsatlarını anlatıyoruz” dedi. Cabirli, “Hem yatırım hem de Cumhurbaşkanlarımızın karşımıza koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz. Azerbaycan’da şu anda 5 binden fazla Türk iş insanı kardeşlerimiz çalışıyor. Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Ticaret Formu’ndan (IBF) sonra Türkiye’de 3 binden fazla Azerbaycanlı iş insanımız yatırımlar yapıyor” diye konuştu.