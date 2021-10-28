Daha yapılacak çok işimiz var

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik merkezi BTM tarafından yürütülen “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp”lar programı üçüncü dönem mezunlarını verdi. Ağustos ayında çıkılan çağrı sonrası projeye kabul edilen girişimlerden online gerçekleştirilen programı başarıyla tamamlayan 16 girişim, online etkinlikte sahne alarak iş fikirlerini tanıttı.

DÜNYA SAHNESİNDE ROL ALMALIYIZ

Etkinliğin açılışında konuşan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Kriz zamanlarında, genellikle inovasyonun hızlandığını görüyoruz. Pandemi sırasında da böyle oldu. Bu süreçte birçok işletme zorlandı ve girişimciler yeni ve karlı iş modelleri buldu. Ama hala yapılacak çok iş var. Sadece İstanbul, Türkiye değil, hepimiz dünya sahnesinde bir rol oynamalıyız. Küçük ve yerel düşünmenin zamanı değil. Küresel bir lider olmak için küresel bir lider gibi hareket etmeliyiz dedi.

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İbrahim Elbaşı

İKİ YENİ DESTEK GELİYOR

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen de verdikleri fonlarla bu zamana kadar 40’tan fazla girişim merkezi kurulduğunu belirtti. Tüzgen, “Bu merkezler binlerce girişime ulaştı. 3 yıl önce iki motivasyonla ilk winglobal programını finanse ettik. Yürüttüğümüz tüm program ve desteklere ek olarak bu yıl iki yeni enstrüman hayata geçecek. Bu yeni enstrümanların İstanbul’daki startupları destekleyeceğine inanıyorum. Bunlardan biri de risk sermayesi yatırım programıdır” dedi.

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