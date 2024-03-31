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Ekonomi

Dakikada 1 tencere satıyor

Tencere denilince akla ilk gelen isimlerden olan Emsan, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Ayhan Fethi Güner
04:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 01:05 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hakan Zihnioğlu.
Hakan Zihnioğlu.

Mali krizden 2008’de Karaca Şirketler Grubu’na geçerek kurtulan ve ilk mağazasanı 2018’de açan Emsan, yüzde 60-65 yurt içi ve yüzde 30-35 yurt dışı satışlarıyla hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 230 çalışanı (yüzde 57’si kadın) ve dolaylı olarak da 5-6 bin kişiye istihdam oluşturan şirket, 2023’te yaklaşık 100 milyon dolar ciro yaptı. 600 nokta ürünlerinin satıldığını söyleyen Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, “Dakikada 1 çelik tencere satıyoruz. Tencere ana ürünümüz ve cironun büyük kısmı buradan geliyor. Hedefimiz bu yıl ciroda 100 milyon avro” şeklinde konuştu.

MAĞAZA SAYISI 150'YE ÇIKACAK

Satışların üçte birinin e-ticarette, gerisi mağaza ve satış noktalarında olduğunu ifade eden Zihnioğlu, şunları söyledi: “80 adet Emsan mağazası var, 30’u kendimize ait, 50’si franchisee. Hedefimiz, 2025 ortalarında ülkemizin genelinde 150 Emsan mağazası açmış olmak.” Zihnioğlu, Emsan olarak 2022’de Şişecam’ın markası olan İstanbul Porselen’i satın aldıklarını, bu markanın porselen yemek, kahvaltı, çay ve kahve takımlarının Emsan mağazalarında satıldığını sözlerine ekledi.

Mutfak sektöründe 9’uncu büyük ülkeyiz

Mutfak eşyaları sektöründe Türkiye’nin 9’uncu büyük ülke olduğunu ifade eden Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, yaklaşık 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının olduğuna dikkat çekti. Zihnioğlu, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan başta olmak üzere 6 ülkeye ihracat yaptıklarını de sözlerine ekledi.



#Emsan
#Üretim
#Ticaret
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