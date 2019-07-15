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Damızlık düvelerin açık artırımla satışları devam ediyor

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kurulan damızlık düve merkezinde yetiştirilen gebe düvelerin ihaleyle satışlarına devam edildi.

Haber Merkezi IHA
İhalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.
IHA
İhalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.
İhalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.
IHA
İhalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.
İhalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.
IHA
İhalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.

Bozdoğan Alamut Mahallesi’nde bulunan ADSYB Damızlık Düve Merkezi’nde açık artırım usulü ile yapılan ihalede, üzerine rakam yazılarak podyuma çıkarılan düveler için yetiştiriciler tarafından açık artırımla fiyatlar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Programı kapsamında; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması için Aydın’da kurulan 500 baş kapasiteye sahip Damızlık Düve Merkezi’nce yetiştirilen düvelerin ihaleyle çıkarıldığı belirtildi.

  • İhalede gebe düveler tek tek alıcıların önüne getirilerek tanıtıldı. Bakanlık tarafından belirlenen buzağı seçim kriterleri kapsamında yüzde 90’ı ithal olarak, yüzde 10’u yurt içi ari işletmelerden olmak üzere, siyah alaca-holstein, kırmızı alaca- holstein ve simental ırklarına sahip gebe düveler ihalede açık artırma usulü ile 54 gebe düvenin satışı gerçekleştirildi.

Bir açıklama yapan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör, işletmede ıslah ve bakım çalışmaların sürdüğünü, yapılacak duyurularla her 15-20 gün aralarla yeni gebe düvelerin açık artırımlarla satışlarının yapılacağını ifade ederek, ihalenin başarılı geçtiğin, ihaleye katılanlara, davetlilere ve düveleri en güzel şekilde yetiştiren birlik personeline teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen ihaleye ADSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör’ün yanı sıra birlik yönetimi ve birlik üyeleri ile yetiştiriciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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