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Ekonomi

Dampingli ithalata acil önlem alınmalı

Dünya çelik pazarında etkin rol oynayan Türkiye, 2022'yi ihracatta miktar bazında yüzde 17,7 azalışla 19,6 milyon ton, değerde ise yüzde 5,3 düşüşle 21,1 milyar dolarla kapattı. 2023 yılının Ocak-Şubat aylarında ihracatta azalışın devam edeceğini belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Rusya ile ithalatta bir düşüş olmadığını ancak Rusya’nın elinde kalan tek pazar olan Türkiye’ye dampingli ürün sattığını söyledi.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adnan Aslan

Adnan Aslan

Dünya çelik pazarında etkin rol oynayan Türkiye, 2022'yi ihracatta miktar bazında yüzde 17,7 azalışla 19,6 milyon ton, değerde ise yüzde 5,3 düşüşle 21,1 milyar dolarla kapattı. Türk çelik sektörü, 2022’yi korumacılık önlemleriyle mücadele ve artan enerji maliyetlerinin baskısıyla geçirdi. 2023 yılının Ocak-Şubat aylarında ihracatta azalışın devam edeceğini belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Rusya ile ithalatta bir düşüş olmadığını ancak Rusya’nın elinde kalan tek pazar olan Türkiye’ye dampingli ürün sattığını söyledi. Aslan, “Rusya'nın dışında Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler de dampingli fiyatlarla ülkemize satış yapmaya devam etti. Türk çelik sektörünün temsilcileri olarak dampingli ithalatın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

İç piyasada, inşaat sektörüne yönelik açıklanan destek paketleri, sanayi üretiminde beklenen artış gibi etmenler neticesinde Türkiye çelik tüketiminin ilk çeyrek itibarıyla artabileceğini öngördüklerini kaydeden Aslan, “Küresel çelik sektöründe toparlanma ise 2023'ün ikinci yarısında başlar" ifadelerini kullandı.

KONUT FİYATINDAKİ ARTIŞ BİZDEN KAYNAKLANMIYOR

Sektörün önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Aslan, konut fiyatlarındaki artışın ise çelik kaynaklı olmadığını söyledi. Aslan, “Konuttaki en büyük maliyet arsa. Çeliğin etkisi yüzde 5 civarıdır” şeklinde konuştu.


#Çelik
#İhracat
#Ekonomi
#ÇİB
#Adnan Aslan
1 saat önce
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Dampingli ithalata acil önlem alınmalı
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