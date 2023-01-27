Dampingli ithalata acil önlem alınmalı

Dünya çelik pazarında etkin rol oynayan Türkiye, 2022'yi ihracatta miktar bazında yüzde 17,7 azalışla 19,6 milyon ton, değerde ise yüzde 5,3 düşüşle 21,1 milyar dolarla kapattı. Türk çelik sektörü, 2022’yi korumacılık önlemleriyle mücadele ve artan enerji maliyetlerinin baskısıyla geçirdi. 2023 yılının Ocak-Şubat aylarında ihracatta azalışın devam edeceğini belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Rusya ile ithalatta bir düşüş olmadığını ancak Rusya’nın elinde kalan tek pazar olan Türkiye’ye dampingli ürün sattığını söyledi. Aslan, “Rusya'nın dışında Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler de dampingli fiyatlarla ülkemize satış yapmaya devam etti. Türk çelik sektörünün temsilcileri olarak dampingli ithalatın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.