Ekonomi Dardanel 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 1000 kadın çalışanıyla kutluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dardanel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 1000 kadın çalışanıyla kutluyor

Kadın istihdamında Türkiye’nin lider markalarından Dardanel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ses getiren bir kampanyaya imza attı. Gerçek Dardanel çalışanlarının günlük görevleri başındayken görev aldıkları yapımda, ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu ve Master Şef Yeşim Kaya da rol aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Özellikle Çanakkale bölgesinde yer alan fabrikalarıyla tüm Türkiye’de balık uzmanı olarak tanınan Dardanel, bölge insanı tarafından tanınan, bilinen ve sevilen bir marka. Dardanel’de şoförden balık hazırlama uzmanına, laboratuvar çalışanlarından depo görevlilerine kadar neredeyse tüm görevlerde kadınların emeği var. Markanın İstanbul dâhil tüm yönetim yerleşkelerinde de yine kadınlar yönetimde yer alıyor. Konuyu bir sosyal sorumluluk projesi gibi görmediklerini belirten Önen, Türk kadınının ülkemizin bulunduğu coğrafyada pek çok ülke kadınına rol model olacak kadar özgüvenli ve çalışkan olduğunun, aldığı görev ne olursa olsun erkeklerle her ortamda aynı heves ve sorumluluk bilinciyle güçlü şekilde görev alabildiklerinin altını çiziyor.

Reklam filminde özellikle balık hazırlama ünitesinde hijyen kurallarına uygun olarak büyük titizlikle çalışan kadınlara yer verilirken, Dardanel kamyonu başındaki ya da laboratuvarda görev alan kadın çalışanlarda yine gün içinde görevlendirildikleri şekilde kamera karşısına çıkıyor. Ortalama çalışma süresi bakımından da yine oldukça iddialı olana Dardanel’in 8 Mart Kadınlar Günü anısına imza attığı çalışma özellikle sosyal medyada kadın tüketiciler tarafından büyük ilgi ve beğeni görüyor.

“Büyük yenilikler yolda!”

Sektöründe daima inovatif yenilikleri ve iddialı ürünleriyle öne çıkan Dardanel’in CEO’su Mehmet Önen, “Çok yakında tüketicimizle tanıştıracağımız bazı yenilikler var. BU yenilikler için uzun zamandır teknoloji yatırımı yapan Dardanel için yepyeni bir döneme geçiş yapıyoruz. Elbette ki bize güvenen tüketicimizin kalbindeki yerimizi korumak için daha çok sağlık, daha çok kolaylık peşinde yeniliklerimize aralıksız devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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