Demirbaş ödemelerine koronavirüs ötelemesi

Dünya ekonomisini durduran koronavirüs sonrası her kesim kendince yeni kararlar alarak insanları ekonomik olarak rahatlatmaya çalışıyor. Bu uygulamaya konut sitelerinin yönetimlerinin de katıldığını görüyoruz. Türkiye genelinde birçok site ve apartmanda yöneticiler bir yandan sağlık önlemlerini artırıp doğru ürünlerle dezenfektan yaparken bir yandan da yekünü fazla tutan harcamalarda fayda maliyet analizi yapmaya başladı. Bazı site ve apartmanlarda bir yıllık sürede aylara bölünerek toplanan demirbaş ve onarım gideri ödemeleri ötelendi. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre genel olarak her takvim yılı Ocak ayında kat malikleri toplantıları yapılıyor. Bu toplantılarda site veya apartmanda yapılması gereken boya badana, çatı, mantolama ve izolasyon gibi birçok konu oylanıyor ve gerekli bütçenin toplanması için yönetim kurulunda karar alınıyor. Rakamın büyüklüğüne göre yekün aylık taksitlere bölünüp mülk sahibinden ödeme talep ediliyor.

Kat maliki mutlu

Aylık taksitler işin büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Rakam genellikle 50 liradan başlıyor bir kira bedeline kadar çıkabiliyor. İşte böyle bir ödeme yükü altında olan gayrimenkul sahibine sağlanan bu kolaylık kat malikini de mutlu etti. Devletlerin alacaklarını ötelemesi gibi daha mikro çapta yapılan bu ertelemelerin moral açısından da önemli bir etki yaptığı gözlendi. Uzmanlar da toplumun en küçük birimi olan aileden sonra, toplu yaşanan apartman ve sitelerde de demokrasinin, uzlaşma ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesinde elzem olduğunu dile getiriyor.

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Öteleme faizi yok

Uygulamaya konu sitelerin bir çoğunda ötelenen taksitler için faiz de işletilmediği dile getirildi. Görüşlerine başvurduğumuz apartman ve site yöneticileri içinde bulunulan durum nedeniyle demirbaş taksit ödemelerinde zorluk çekenlerin ödemelerinin ötelenmesine yönelik karar aldıklarını söyledi. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran taksitleri şimdilik Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında ödenebilecek. Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, apartman veya sitelerde yapılan ve kiracıyı değil asıl mal sahibini ilgilendiren yatırım bütçesi kalemlerinin ödenmemesi diye bir durumun hukuken mümkün olmadığını mücbir sebeplerin de borçtan kaçınma yöntemi olmadığını söyledi.

Ortak karar şart

Ancak mücbir sebep hali nedeniyle bu durum bu işi yapanlara bildirilerek uzlaşma talep edilebiliyor. Kiraz, “Ancak tadilatlara başlanmamış ise sözleşme tazminat veya cezai şart ödemeden fesh edilebilir. Faiz alınmaması da genel kurul kararıyla alınır. Tüm malikler faiz alınmamasını kabul ediyorsa sorun yoktur” ifadesini kullandı.

ÇALIŞAN TERMAL KAMERA İLE KONTROL ALTINDA

Korona tedbirleri kapsamında farklı önlemler de öne çıkıyor. Bunlar site ve apartmanlarda uygun dezenfektanlarla temizlik ve sitelerde görevli personelin termal kameralarla ateş kontrollerinin yapılması olarak dikkat çekiyor. Demirbaş ödemelerinin ötelenmesini doğru bulmadıklarını belirten Tesis Yönetim Derneği Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, “Zaten içinden geçtiğimiz zorlu koşullarda aidat toplama oranı yüzde 90’lardan bir miktar aşağıya gerileyecektir. Biz dernek olarak böyle bir şeyi önermiyoruz. Onun yerine şu an kullanılmayan havuz, sauna, hamam gibi alanlarda görev yapan personelin bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılabilir. Üye şirketlerde görev alan tüm personelimizin de her gün termal kamera ile ölçümü yapılıyor” bilgisini verdi.