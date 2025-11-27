DenizBank’ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep geldi

Sendikasyon kredisinin bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıla kadar uzayan vade yapısı, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve DenizBank’ın güçlü finansal pozisyonuna duyduğu güveni bir kez daha teyit etti. Bu işlem ile birlikte DenizBank’ın sendikasyon kredilerinin içinde uzun vadeli dilimlerin payı yüzde 63’e ulaştı.

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “DenizBank olarak, finansal kaynaklarımızı stratejik olarak çevresel ve toplumsal fayda oluşturacak alanlara yönlendirmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımla, son 3 yılda ekonomimize 3.7 Milyar Dolarlık taze kaynak sağladık; toptan fonlamamızın içinde sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin payı ise yüzde 55 oldu. Tarım, kadın girişimciler ve KOBİ’ler gibi Bankamızın finansman sağlarken öncelik verdiği alanlara yönlendireceğimiz 648 Milyon Dolar tutarındaki son sendikasyon işlemimiz, 3 yıla uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana erişmesi için de örnek oluşturuyor. Sürdürülebilir Finans Çerçevemizde belirtilen çevresel ve sosyal kriterleri karşılayan kredilerin finansmanının yanı sıra, Türkiye’de iklim dostu yatırımların ölçeğini büyütmek için yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansal araçlar geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.