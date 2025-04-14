İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar , su ürünleri av sezonuna 1 Eylül 2024'te balıkçılarla birlikte " vira bismillah " dediklerini belirterek, 15 Nisan tarihi itibarıyla de av sezonunun endüstriyel balıkçılık açısından tamamlanacağını söyledi.

Yarın sona erecek su ürünleri av sezonu dolayısıyla Parıldar, Gürpınar Su Ürünleri Hali 'nde av sezonu yla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Parıldar, denizlerde sürdürülebilir balıkçılığın temini, yasa dışı avcılıkla mücadele ve su ürünleri sektörünün desteklenmesi amacıyla sezon boyunca İstanbul 'da yürütülen faaliyetler ile sektöre yönelik güncel değerlendirmeleri paylaştı.

Geçen yıl 1 Eylül tarihi itibarıyla balıkçılarla birlikte " vira bismillah " dediklerini hatırlatan Parıldar, 15 Nisan tarihi itibarıyla da av sezonunun endüstriyel balıkçılık açısından tamamlanacağını kaydetti.

İstanbul'da 16 bin 450 balıkçıyla beraber 2003 ruhsat tezkereli gemiyle beraber avcılık faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktaran Parıldar, " 2003 ruhsat tezkereli gemimizin 74 adedi 30 metrenin üzerindeki gemilerden oluşmakta. 143 adedi, 12 metreyle 30 metre arasındaki balıkçı gemilerimizden oluşmakta ve diğer teknelerimiz de 12 metrenin altındaki teknelerden oluşmakta. 48 balıkçı barınağımızda aynı zamanda balıkçılarımıza ve teknelerimize de imkanı sunuyoruz. 661 kilometre kıyı şeridimizle birlikte özellikle boğazlardan hem Karadeniz'den Marmara'ya hem de Marmara'dan Karadeniz'e yılda iki kez balıkçıların göç bölgesinde, göç güzergahında da olmasını birlikte değerlendirdiğimizde, önemli bir su ürünleri istihsal alanındayız, su ürünleri açısından önemli bir ildeyiz. " diye konuştu.

Küçük balıkçılara yönelik 6,8 milyon liralık destekleme ödemesi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, 2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 420 bin tonunun üzerinde su ürünleri istihsali gerçekleştiğini belirterek, bunun yaklaşık 40 bin tonunun İstanbul'dan karaya çıktığını dile getirdi.

Parıldar, 1 Eylül 2024-15 Nisan 2025 arası hakkındaki rakamlara değinerek, "1 Eylül-15 Nisan tarihleri arasını birlikte değerlendirecek olursak, yaklaşık 40 bin tonluk bir istihsalimizden bahsedebiliriz. Bu açıdan baktığımızda özellikle şu anda içerisinde bulunduğumuz Gürpınar Su Ürünleri Hali de İstanbul'umuzda hem Avrupa'da en büyük hal olması münasebetiyle hem de İstanbul'umuzda bulunması münasebetiyle de ciddi bir avantaj sağlamakta. Yine 2023 yılı Eylül ayından 2024 yılı Mart ayına kadar olan rakamlara baktığımızda yaklaşık 51 bin ton burada satışa sunulan su ürünleri bulunması yanında yine 2024 yılı Eylül ayında 2025 yılı Mart sonuna kadar da yaklaşık 55 bin tonluk bir su ürünleri satışı söz konusu. Burada da yüzde 8-9'luk bir artış var." şeklinde konuştu.

Bakanlık tarafından özellikle küçük balıkçıların kayıt altına alınması kapsamında destekleme ödemeleri yaptıklarını anlatan Parıldar, bu kapsamda 1443 balıkçının 2024 itibarıyla yaklaşık 6 milyon 750 bin liralık bir destekleme ödemesi aldıklarını kaydetti.

Balıkçılara yaklaşık 12-13 milyonluk bir hak ediş ödemesi

Parıldar, 2025 yılı başvurularının da 25 Nisan tarihi itibarıyla sona ereceğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz buradan da balıkçılarımıza duyuruda bulunmuş olalım, 2025 yılı başvurularının 25 Nisan'da sona ereceğini dikkate alarak en yakın il, ilçe müdürlüğümüze onları davet ediyoruz Halihazırda 2025 yılı için 1190 balıkçımız şu an itibarıyla başvuru yapmış bulunuyorlar ve halihazırda yine 10,5 milyonun üzerinde desteklemeyi hak etmiş oluyorlar. Bizim öngörümüz 25 Nisan itibarıyla bu başvurularla beraber balıkçılarımıza yaklaşık 12-13 milyonluk bir hak ediş yapıp destekleme sağlayacağız. Tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum, özellikle yeni destek modelinde biz kadın çiftçilerimize, kadın yetiştiricilerimize, kadın balıkçılarımıza, genç çiftçilerimize, genç yetiştiricilerimize, genç balıkçılarımıza ekstra destek veriyoruz. Dolayısıyla destekleme oranları da kadın balıkçılarımızın yüzde 35 oranında daha farklı, daha üst, daha yukarı seviyeden gerçekleşiyor. Tabii bizim burada amacımız özellikle balıkçılarımızın geçmişte olduğu gibi geçimlerini bu sahadan elde ettikleri gibi günümüzde de yine geçimlerini bu sahadan, denizden, su ürünlerinden elde etmeleri ve yine gelecekte de geçimlerini bu sahadan elde etmeleri."

"7,5 milyon lira cezai işlem uyguladık"

Parıldar, sürdürülebilirliği sağlamalarının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonundan bugüne kadar yaklaşık 11 bin 500 denetim gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Parıldar, "Bu denetimler neticesinde 124 uygunsuzluğa yine yaklaşık 7,5 milyon lira civarında da cezai işlem uyguladık ve 23,5 tonluk bir ürüne de el koyarak bunların ticarete konu olmasını engelledik. Dolayısıyla bizim açımızdan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde sürdürülebilirlik ve yasal mevzuata uygunluk çok önemli. Bu açıdan 7 gün 24 saat, gerek il müdürlüğümüzün kontrol ekipleriyle beraber gerek Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, gerek Jandarma, gerek Emniyet Müdürlüğü, gerekse zabıtalarla beraber biz bu denetimleri yerine getiriyoruz ve bu açıdan da sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir görev yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Parıldar, 2020'de 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda devrim niteliğinde değişiklikler olduğunun altını çizerek, yasa dışı avcılıkta kullanılan istihsal vasıtalarına da el koyduklarını bildirdi.

Bu kapsamda da 2020'den bugüne kadar yasa dışı yollarla avcılık yapan 230 gemiye el koyarak mülkiyetini kamuya geçirdiklerini söyleyen Parıldar, "Şunu da ifade etmek istiyorum, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız, 'Tarımsal Üretim Planlaması'na geçmiş bulunuyor ve gerek su ürünlerinde gerek hayvancılıkta 1 Ocak 2024'te başladığımız tarımsal üretim planlamasını, bitkisel üretimde de Eylül 2024 yılı itibarıyla hayata geçirdik. Su ürünlerinde Türkiye'de 400 bin tonluk bir hamsi kotası tanımlanmış olup bunun İstanbul ilimize düşen miktarı da başvuran 128 balıkçı gemimizle beraber yaklaşık 83 bin ton. Bu açıdan da İstanbul'umuz balıkçılık ve su ürünleri anlamında çok değerli bir yerde." dedi.







