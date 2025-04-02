Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak

"Sezon bu yıl palamut ile güzel geçti, hamsi az oldu. Bu nedenle biraz istavrite baktık, o da güzeldi. Şimdilik sezonu erken kapattık ve yeni sezon için hazırlıklar yapacağız. Bu süreçte ağların tamiri, teknemizin bakımlarını yapacağız. Hamsi az olduğu için sezonu erken kapatmak durumunda kaldık. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olur. Bu bizim işimiz"