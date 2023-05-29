Deprem bölgesinde ticaret yeniden ayağa kalkıyor

Gaziantep İslahiye’de devam eden sanayi sitesi çalışmalarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir video yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, videoda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 80 adet iş yerinin bulunduğu bir sanayi sitesinin inşa edildiği bilgilerini paylaşarak, alan çalışmalarından görüntülere de yer vermişti. Yapı Denetim Dairesi Başkanı Ayşe Aktürk Basık geçtiğimiz günlerde, sanayi sitesi çalışmalarının her yönüyle tamamlanmış şekilde anahtarlarının teslim edileceğini belirterek, “Küçük sanayi esnafımız, iş yerine girdiği zaman herhangi bir masraf yapmadan direkt faaliyetlerine başlayabilecek durumda olacak. En kısa zamanda da esnafımıza iş yerlerimizin teslimini yapmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

EMEK YOĞUN İŞLETMELER VAR

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede zarar gören kalıcı konutlarla birlikte sanayi alanları için de çalışmalarını aralıksız sürdüren hükümet, afet kentlerini ekonomik anlamda da ayağa kaldırmayı hedefliyor. Depremden büyük zarar gören Gaziantep İslahiye’de devam eden sanayi sitesi çalışmalarıyla birlikte bölgede ticaret yeniden ayağa kalkacak. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, yapımı devam eden sanayi sitesinde emek yoğun işletmeler ağırlıklı olacak. Bunlar; oto tamir sektörü ve yan ürünleri, demir doğrama ve atölyeleri, PVC doğrama ve cam atölyeleri, mobilya sektörleri. İlçedeki halkın ihtiyaçlarına cevap verecek aynı zamanda da işsizliğe ilaç olacak bu işletmelerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

1.000 KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Buradaki iş yerleri, öncelikle depremden önce aktif işletmesi olan ve ticareti devam eden depremzedelere verilecek. Dükkanların vatandaşa teslimi ise, bölge halkı olup daha önce hiç üzerine tapusu olmayan ve ticaret yapmak isteyen girişimcilere verilecek. Yer durumuna göre ise satış usulü olarak vatandaşlara dağıtılacak. Devlet, depremin bölgedeki çalışma hayatında ve istihdamda açtığı yaraları sarabilmek için her türlü çalışmayı hızla hayata geçiriyor. 80 tane iş yerinin bulunduğu bu sanayi sitesi, aynı zamanda istihdama da büyük bir katkı sağlayacak. Bölgede ilk etapta 1.000 kişilik bir çalışma sahası planlanıyor. Bu sayı zamanla daha da artabilir. Ayrıca, mevcut alanda çalışmanın 80+120 dükkan olarak altyapısı ve yolları planlandı.

Bölge esnafı çalışmalardan memnun

Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, iş yerlerinin esnafa yıl sonunda teslim edilmesi bekleniyor. 28 Nisan 2023 yılında yapılan sözleşmeye istinaden 240 gün süre tanınmasına rağmen, en geç yıl sonunda 1. Etap olan 80 ticari alan teslim edilecek. Bölge halkı da çalışmaları yakından takip ediyor. Bir an önce projenin bitmesini bekleyen esnaf, işbaşı yapmak için adeta gün sayıyor. Vatandaşın yapılan işin niteliğinden duyduğu memnuniyeti saha çalışanlarına ilettiği kaydedildi. Ayrıca, yapılacak olan ticari alanların büyüklüğü konusunda da esnafın çok memnun olduğu ve olumlu görüşlerini belirttiği öğrenildi.

Diğer kentlerde de temeller atılıyor

İslahiye'nin yanı sıra diğer deprem şehirlerinde de benzer projeler yürütülüyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün kapsamında; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 142 dükkan olarak bir etap devam ederken, kazı çalışmaları ve temel imalatları sürüyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ise Topçu Kışlası'nın yanında 1. Etabı 714 ve devamında 2 bin 400 ticari alan olacak şekilde kazı çalışmaları ve temel imalatları devam ediyor.











