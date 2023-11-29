Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak

"Açtığımız kuyularla saniyede yaklaşık 2 bin 587 litre içme suyu sağlanarak 905 binden fazla vatandaşımıza içme suyu ve 576 hektar alana sulama suyu temin edildi. Depremden etkilenen 11 ilimiz ve bunlara bağlı ilçelerde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderildi. Bunun yanında, arıtılmış su il ve ilçelerin içme suyu depolarına kadar iletilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca, İller Bankası ile su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğunda bulunan şehir şebekelerindeki arızalara bakım onarım ve malzeme desteği sağladık"